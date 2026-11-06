Dèm pha rồi cũng qua, 'ánh ngọc' của Messi và Ronaldo còn mãi

Messi và Ronaldo tạo nên 2 câu chuyện đầy sống động cho cuộc đời - Ảnh: REUTERS

Hầu hết làng bóng đá đều đồng ý rằng, ngày Cristiano Ronaldo giã từ đội tuyển quốc gia ảm đạm hơn rất nhiều so với cuộc chia tay đầy cảm xúc của Lionel Messi một tháng trước.

Vài tháng qua, cả 2 huyền thoại của làng bóng đá đương đại đều phải đối đầu với sóng gió. Messi từng khiến làng bóng đá tranh cãi nảy lửa vì hành trình của Argentina tại World Cup 2026, chịu không ít điều tiếng về việc được thiên vị, cùng những hành vi không đẹp của các đồng đội.

Còn với Ronaldo, anh bị chê bai từ ngày này sang ngày khác, vì màn trình diễn nhạt nhòa trên đất Bắc Mỹ, cho đến cuộc xung đột cuối cùng ở tuyển quốc gia.

Messi và Ronaldo đều đã giã từ đội tuyển theo cách mà các "hater" (những người luôn nhìn người khác bằng thái độ căm ghét, miệt thị) mong muốn nhất cho chính họ.

Suốt 2 thập niên qua, các hater chê Messi yếu đuối, được làng bóng đá ưu ái, và thành công chỉ nhờ vào tài năng thiên bẩm.

Còn Ronaldo nhận chỉ trích có lẽ còn nhiều hơn, vì những mặt tối trong tính cách của anh.

Đó là cuộc sống, là hiện thực đã đeo đuổi cả Messi lẫn Ronaldo 2 thập niên qua. Nhưng khi những đứa trẻ của thế hệ Millennials trưởng thành, họ nhìn lại sự nghiệp của cả 2 huyền thoại, và chỉ nhớ về gia tài bóng đá vĩ đại của M10, của CR7.

Hãy nghe Mbappe, hậu bối của cả 2 nói về Messi - Ronaldo. "Chỉ những kẻ chưa từng đá bóng mới nghĩ rằng Ronaldo thiếu tư chất, còn Messi không cần phải khổ luyện".

Mbappe là một đứa trẻ tiêu biểu trong 2 thập niên qua. Ban đầu, anh là fan cứng của Ronaldo, nhưng ngày càng kinh phục tài năng của Messi, đặc biệt cho đến khi trở thành đồng đội với siêu sao người Argentina.

Ai trong số chúng ta - không phải là những hater, có lẽ đều giống Mbappe. 2 thập niên qua, chúng ta có quyền lựa chọn "sống như Messi", hay "sống như Ronaldo".

Sống như Messi, là một cuộc đời theo đuổi đam mê, tư duy không ngừng trên sân bóng, và trở lại hình hài một người chồng, người cha ấm áp khi bước trở vào nhà.

Sống như Ronaldo, là cuộc đời đầy kỷ luật từ giấc ngủ cho đến nề nếp sinh hoạt, ăn uống, là nỗ lực không ngừng để duy trì sức vóc hoàn hảo, và không ngại ngần chứng tỏ cái tôi.

Messi và Ronaldo khi còn đối đầu nhau ở La Liga - Ảnh: GETTY IMAGES

2 cuộc sống đó có cùng điểm giao nhau, như Mbappe đã nói. Đầu tiên là nỗ lực: Ronaldo vươn lên từ cảnh nghèo khó và thiếu thốn tình thương, thì Messi vươn lên từ sức vóc của một cậu bé có vấn đề về thể trạng.

Và còn cả tư duy, cả thiên phú, cả đam mê... Người am hiểu bóng đá sẽ khen Messi hết lời vì sự thông minh trong trận đấu, nhưng chẳng thể nào chê Ronaldo thiếu tư duy với quả bóng tròn.

"Vết ngọc không che được ánh ngọc" (Hà bất yểm du, ngạn ngữ Trung Quốc), tức tì vết trên viên ngọc không làm giảm đi giá trị của nó. Những sự ghét bỏ rồi sẽ dần phai nhạt, chỉ có gia tài bóng đá của Messi và Ronaldo là trường tồn bất diệt.

Những đứa trẻ lớn lên trong 2 thập niên qua, và cả 2 thập niên tới, và cả muôn đời sau, sẽ chỉ nhìn vào "ánh ngọc" của Messi - Ronaldo.