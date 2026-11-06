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Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Một đội bóng đá nữ rút lui

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Nửa tháng trước khi môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khởi tranh, Quảng Ninh đã rút không tham dự dù đã bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

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Than khoáng sản Việt Nam (áo xanh) trong trận gặp Hà Nội I ở Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 - Ảnh: VFF

Môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã bốc thăm xếp lịch thi đấu trực tuyến hôm 26-10. 

Năm đội tham dự gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh (CLB Than khoáng sản Việt Nam đại diện), Ninh Bình (CLB Phong Phú Hà Nam) và chủ nhà TP.HCM sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Các trận đấu diễn ra trên sân Bà Rịa từ ngày 19-11 đến 2-12.

Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh hôm 4-11 đã gửi công văn cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thông báo không tiếp tục triển khai phương án phối hợp cử đội bóng đá nữ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 như dự kiến.

Lí do là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhận thấy hiện có một số môn thể thao chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để thành lập và cử đội tuyển đại diện cho Quảng Ninh tham gia thi đấu tại Đại hội, trong đó có môn bóng đá nữ

Vì thế, ban tổ chức Đại hội hôm 5-11 đã phải thông báo điều chỉnh một số nội dung chuyên môn và kế hoạch tổ chức thi đấu môn bóng đá nữ. 

Theo đó, 4 đội còn lại sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt trong 3 ngày 19, 23 và 27-11 để tính điểm xếp hạng trước khi bước vào vòng thi đấu phân hạng vào ngày 1-12. Cụ thể, đội xếp hạng 1 và 2 sẽ gặp nhau ở chung kết, đội xếp hạng 3 và 4 gặp nhau ở trận tranh hạng 3. 

Quảng Ninh đã giành HCV môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sau khi vượt qua TP.HCM. Ở Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vừa kết thúc hồi tháng 10, CLB Than khoáng sản Việt Nam chỉ đứng hạng 5/7 với 13 điểm sau 12 trận.

Trong khi đó, CLB TP.HCM I đã có lần thứ 8 liên tiếp vô địch và là lần thứ 15 trong lịch sử. Ba đội xếp tiếp theo là Thái Nguyên T&T, Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam. 

CLB nữ TP.HCM hiện đang thi đấu vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027 tại Ấn Độ. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã thua 2 trận trước chủ nhà East Bengal (1-2) và April 25 (CHDCND Triều Tiên, 0-6) và không còn cơ hội đi tiếp.

CLB nữ TP.HCM sẽ còn trận cuối bảng B gặp Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) vào ngày 7-11 trước khi trở về nước vào ngày 9-11. Đội sẽ có khoảng 9 ngày hồi phục và chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Một đội bóng đá nữ rút lui - Ảnh 1.

- Ảnh 3.Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM đòi lại ngôi hậu?

Vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp, bóng đá nữ TP.HCM tự tin sẽ đòi lại ngôi hậu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tổ chức trên sân nhà.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: bóng đá nữ TP.HCM HLV Đoàn Thị Kim Chi CLB Than khoáng sản Việt Nam sân bà rịa

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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