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Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM đòi lại ngôi hậu?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp, bóng đá nữ TP.HCM tự tin sẽ đòi lại ngôi hậu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tổ chức trên sân nhà.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM sẽ đòi lại ngôi hậu? - Ảnh 1.

Huỳnh Như (áo đỏ) cùng CLB nữ TP.HCM trong trận thua Thái Nguyên T&T 1-2 ở Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 - Ảnh: N.K

Môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 2-12 trên sân Bà Rịa. Thi đấu trên sân nhà, đội nữ TP.HCM đặt quyết tâm rất cao để đòi lại ngôi hậu.

Bởi sau HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, đội nữ TP.HCM chỉ giành HCB ở Đại hội 2022 sau chủ nhà Quảng Ninh, dù năm đó đội vừa đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG.

Cả 5 địa phương góp mặt ở đại hội đều đang có CLB nữ tham dự Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh (Than khoáng sản Việt Nam), Ninh Bình (Phong Phú Hà Nam) và chủ nhà TP.HCM.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội nữ TP.HCM lần lượt gặp Quảng Ninh (ngày 19-11), Ninh Bình (23-11), Thái Nguyên (29-11) và Hà Nội (2-12).

Đây là lịch thi đấu thuận lợi cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi khi gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong 2 trận cuối cùng. Thái Nguyên là đương kim á quân Giải bóng đá nữ VĐQG 2026, còn Hà Nội xếp hạng 3. 

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM sẽ đòi lại ngôi hậu? - Ảnh 2.

Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ăn mừng chức vô địch thứ 8 liên tiếp tại Giải VĐQG - Ảnh: N.K

Trong khi đó, Quảng Ninh dù là đương kim vô địch của đại hội nhưng vừa rồi cũng chỉ xếp thứ 5/7 đội tại Giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

CLB nữ TP.HCM vừa vô địch Giải VĐQG 2026 sớm trước 2 lượt đấu. Đây là chức vô địch thứ 8 liên tiếp và là thứ 15 của đội. Một thành tích không dễ phá.

Dù vậy, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng không thể chủ quan. Bởi 2 thất bại trước Thái Nguyên và Phong Phú Hà Nam ở Giải VĐQG dù là sau khi đã đăng quang sớm và có hơi thả lỏng, nhưng cũng cần được rút kinh nghiệm sâu sắc. 

Đặc biệt là đại hội không cho phép sử dụng ngoại binh như ở Giải VĐQG, nơi CLB nữ TP.HCM duy nhất thuê ngoại binh, nên sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngoài ra, thể lực cũng là bài toán không đơn giản khi CLB nữ TP.HCM còn tham dự vòng bảng AFC Champions League nữ 2026-2027 tại Ấn Độ. 

Sau giải đấu châu lục, CLB nữ TP.HCM trở về nước vào ngày 9-11. Như vậy, đội chỉ có khoảng 9 ngày hồi phục và chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại đại hội. Trong khi trong tay HLV Kim Chi có không ít cầu thủ đã bước qua tuổi 30 như Huỳnh Như, Bảo Châu, Thu Thảo, Thùy Trang...

Thành tích đối đầu của đội nữ TP.HCM với 4 đối thủ

Ở Giải bóng đá nữ VĐQG 2026, CLB nữ TP.HCM hòa Thái Nguyên 1-1 trên sân khách và thua 1-2 trên sân nhà sau khi đã đăng quang sớm. Tương tự, CLB nữ TP.HCM cũng thắng Phong Phú Hà Nam 3-2 trên sân khách và thua 0-2 trên sân nhà sau khi đã vô địch.

Còn lại, các cô gái TP.HCM đều toàn thắng cả 2 lượt trận trước Hà Nội (1-0 và 3-0), Than khoáng sản Việt Nam (2-0 và 1-0).

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM sẽ đòi lại ngôi hậu? - Ảnh 3.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Bóng đá nữ TP.HCM sẽ đòi lại ngôi hậu? - Ảnh 2.Vì sao CLB TP.HCM I vô đối ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia?

Dù nhiều trụ cột đã lớn tuổi, CLB TP.HCM I vẫn đăng quang sớm ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Vì sao?

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân bà rịa Huỳnh Như Đoàn Thị Kim Chi bóng đá nữ Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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