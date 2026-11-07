Bỏ FIFA ASEAN Cup để mời Brazil đá giao hữu, LĐBĐ Ấn Độ gánh nợ chồng chất

Tuyển Ấn Độ (trái) đá giao hữu với Brazil hồi tháng 10 -2026 - Ảnh: AFP

Theo Outlook India, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ còn phải trả Brazil 190 triệu rupee (tương đương hơn 50 tỉ đồng), và Uruguay 47 triệu rupee (khoảng 13 tỉ đồng). Tổng hai khoản vượt 60 tỉ đồng.

The Times of India trước đó cho biết hai đội mới nhận khoảng một nửa phí ra sân. AIFF đã xin gia hạn thanh toán, trong khi Panama được trả đủ.

Để giải quyết khó khăn, Chủ tịch Kalyan Chaubey đề xuất tất toán trước hạn khoản tiền gửi 200 triệu rupee. Tuy nhiên, nhiều thành viên phản đối, cho rằng quỹ dự phòng chỉ nên dùng khi khẩn cấp.

Doanh thu vé cũng không đạt kỳ vọng. AIFF dự tính thu 300-400 triệu rupee, nhưng giá cao làm giảm sức mua. Liên đoàn sau đó giảm giá, thậm chí áp dụng chương trình mua một tặng một cho trận gặp Brazil.

Trước đó, Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 do trùng lịch. Họ giải thích trận Brazil diễn ra ngày 3-10, trong khi chung kết FIFA ASEAN Cup dự kiến ngày 4-10.

AIFF từng tính cử hai đội hình dự hai sự kiện, nhưng phương án này không thể triển khai theo yêu cầu của FIFA. Liên đoàn chọn Brazil vì xem đây là cơ hội hiếm có để tuyển quốc gia đối đầu đội bóng hàng đầu thế giới.

Đại diện Nam Á khẳng định quyết định mời Brazil đã được thông qua đúng quy trình, với kỳ vọng nâng tinh thần đội tuyển và thu hút người hâm mộ đến với bóng đá Ấn Độ.