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Phụ nữ Khmer tại Vĩnh Long gác việc đồng áng ra sông luyện chèo ghe ngo

tác giả
KHẮC TÂM
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KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
THIÊN TRI
THIÊN TRI

Tạm gác việc nhà, việc đồng áng… các chị, các mẹ người Khmer ở Vĩnh Long lại í ới gọi nhau ra sông Láng Thé. Ở đó, những người mẹ chân lấm tay bùn dồn hết tâm huyết cho từng nhịp chèo ghe ngo để giữ lửa truyền thống phum sóc.

Khi phụ nữ người Khmer Vĩnh Long gác việc đồng áng ra sông Láng Thé luyện chèo ghe Ngo - Ảnh 1.

Nhiều chị em ở các phum sóc gác lại việc nhà, chung sức cho hội đua ghe Ngo - Ảnh: THIÊN TRI

Những ngày này, dòng sông Láng Thé (xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói, tiếng kèn nhịp nhàng và những đôi tay miệt mài vung mái chèo. Những người phụ nữ mặc áo thun đồng phục này đang dồn hết sức lực cho mùa giải đua ghe ngo lớn nhất năm 2026.

Khi ruộng đồng, bếp núc nhường chỗ cho nhịp chèo

Từ sáng sớm ở xã Bình Phú, không khí tại sông Láng Thé đã nóng hơn bao giờ hết. Trên chiếc ghe ngo lướt nhanh theo từng nhịp đều đặn, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của các chị, các mẹ vẫn ánh lên niềm phấn khởi. 

Với phụ nữ đồng bào Khmer nơi đây, tham gia đua ghe ngo không chỉ là gìn giữ văn hóa truyền thống mà còn là niềm tự hào của cả phum sóc.

Lau vội giọt mồ hôi trên trán, chị Sô Pha Ri (xã Bình Phú) chia sẻ dù công việc đồng áng đầu tắt mặt tối, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ra sông đúng hẹn. 

"Nhiều hôm bận nhổ cỏ đồng ruộng, nhưng cứ nghĩ đến ngày hội là tôi phải sắp xếp cho bằng được. Mỗi năm chỉ có một lần. Mình chưa bắt nhịp kịp huấn luyện viên nên phải tranh thủ tập thêm cho dẻo tay chèo", chị Sô Pha Ri giãi bày.

Khi phụ nữ người Khmer Vĩnh Long gác việc đồng áng ra sông Láng Thé luyện chèo ghe Ngo - Ảnh 2.

Nụ cười phấn khởi của chị trước giờ tập luyện - Ảnh: THIÊN TRI

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Thạch Thị Mai Lý (38 tuổi), người quen với góc bếp và những bộn bề nội trợ mỗi ngày cũng gác lại công việc gia đình để bắt nhịp cùng đồng đội. 

"Hằng ngày tôi dậy từ sớm lo cho các cháu ăn sáng, đưa đến trường, rồi đi chợ nấu nướng cho gia đình. Tranh thủ thời gian ra sông cùng đội tập luyện, vừa vui vừa được giữ gìn bản sắc của dân tộc mình", chị Mai Lý cho hay.

Với cộng đồng Khmer tại Vĩnh Long, lễ hội Ok Om Bok (cúng Trăng) không chỉ là dịp tống tiễn mùa nước, khấn cầu thần Mặt Trăng, Thần Đất và Thần Nước ban phước cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến dòng sông đã bồi đắp phù sa. 

Sau một mùa màng vất vả, đây là lúc những người phụ nữ chân lấm tay bùn tạm gác lại lo toan để hòa mình vào khúc ca ngày hội.

Tinh thần thép và khát vọng về đích

Ở miền Tây, đua ghe Ngo vốn là môn thể thao đặc thù mang tính tập thể cực kỳ cao. Mỗi chiếc ghe dài từ 25-30m đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của từ 40 đến 60 tay chèo. Để đạt được sự đồng điệu tuyệt đối đó, đằng sau những tiếng cười trên sông là cả một quy trình tập luyện nghiêm ngặt.

Ông Lê Kim Hoàng, huấn luyện viên cho biết bộ môn đua ghe Ngo đòi hỏi kinh nghiệm tay chèo rất cao, từ nhịp độ, tốc độ cho đến việc tuyệt đối tuân thủ theo tiếng còi lệnh. 

Đặc biệt với các vận động viên nữ, đòi hỏi phải xây dựng lịch tập phân chia sức, cự ly phù hợp để đánh giá và rèn luyện thể lực từng bước một. Tùy điều kiện, thường mỗi đội dành thời gian tập luyện từ 30-40 ngày.

Theo ông Hoàng, mỗi nhịp chèo trên sông Láng Thé không chỉ thể hiện tinh thần của các chị em, mà còn rèn luyện ý chí kỷ luật và sự dẻo dai, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết tuyệt đối của các thành viên trong phum sóc. 

Dù là người trực tiếp cầm chèo hay đứng cổ vũ trên bờ, mỗi người dân Khmer đều gửi gắm vào đó ước vọng về sự bình an, may mắn cho gia đình.

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2026 tại Vĩnh Long tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa tinh thần bền chặt. Và với bầu không khí náo nhiệt, đậm đà bản sắc này, nơi đây chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu mến văn hóa truyền thống của người dân miền Tây.

Giải đua ghe Ngo Vĩnh Long năm 20266 tổ chức trên sông Láng Thé

Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ok Om Bok năm 2026 từ 18 đến 24-11. Hiện công tác chuẩn bị các hoạt động cho ngày hội đang diễn ra khẩn trương.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là giải đua ghe Ngo truyền thống lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực sông Láng Thé, xã Bình Phú, quy tụ các đội ghe Ngo của các xã, phường trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi phụ nữ người Khmer Vĩnh Long gác việc đồng áng ra sông Láng Thé luyện chèo ghe ngo - Ảnh 3.Trên 600.000 lượt người xem hội đua ghe ngo

TTO - Sáng 7-11 bên bờ sông Cái Lớn (thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua ghe ngo truyền thống, mừng lễ Ok Om Bok.

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KHẮC TÂM - THIÊN TRI
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    Chủ đề: Ghe Ngo Miền Tây Người Khmer Vĩnh Long văn hoá

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