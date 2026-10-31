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Chuyện phía sau những nhịp chèo đồng lòng của đội ghe ngo chùa Chén Kiểu

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Hơn 200 thành viên đội ghe ngo chùa Chén Kiểu (TP Cần Thơ) đang miệt mài tập luyện, quyết tâm đạt thành tích cao tại lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2026.

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 1.

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện - Ảnh: CA LINH

Những ngày này, tại chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu, ở phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ), không khí tập luyện của đội ghe ngo diễn ra khẩn trương.

Hơn 200 vận động viên và thành viên đang tích cực rèn luyện thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, sẵn sàng bước vào tranh tài tại lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2026.

Trên bến tập, từng nhịp dầm được thực hiện theo hiệu lệnh của ban huấn luyện. Tiếng hô nhịp nhàng, tiếng mái chèo khua nước tạo nên bầu không khí sôi nổi.

Đội được chia thành hai nhóm, một nhóm luyện tập trên giàn trong khuôn viên chùa, nhóm còn lại trực tiếp xuống rạch phía sau chùa để thực hành kỹ thuật chèo.

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 2.
Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 3.
Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 4.

Đua ghe ngo là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh, sức bền và tính kỷ luật - Ảnh: CA LINH

Đua ghe ngo là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh, sức bền và tính kỷ luật. Mỗi vận động viên phải duy trì nhịp chèo ổn định, đồng thời phối hợp ăn ý với những người xung quanh. Chỉ một thành viên chệch nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ của cả chiếc ghe.

Anh Lý Thanh Huyền, huấn luyện viên đội ghe ngo chùa Chén Kiểu, cho hay đội đã chủ động chuẩn bị từ sớm, tập trung nâng cao thể lực, điều chỉnh kỹ thuật và củng cố đội hình. Năm nay, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu với quyết tâm cao nhất, đồng thời mong muốn thu hút thêm thanh niên tham gia gìn giữ bộ môn truyền thống.

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 5.
Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 6.

Việc tập luyện khá vất vả, nhất là khi phải duy trì cường độ chèo trong thời gian dài, nhưng tinh thần đồng đội giúp các thành viên thêm quyết tâm - Ảnh: CA LINH

Anh Trần Hiền Sĩ, thành viên đội ghe ngo, bày tỏ: "Việc tập luyện khá vất vả, nhất là khi phải duy trì cường độ chèo trong thời gian dài. Tuy nhiên tinh thần đồng đội giúp các thành viên thêm quyết tâm. Mọi người thường xuyên động viên nhau, cùng khắc phục những hạn chế để hướng đến kết quả tốt tại mùa giải".

Năm 2025, đội ghe ngo chùa Chén Kiểu từng giành chức vô địch tại Hội đua ghe ngo xã Phước Long, tỉnh Cà Mau. Đội cũng là một trong những đơn vị tiên phong cải tiến ghe theo hướng sử dụng ván ghép, không dùng cần câu, nhằm tạo thêm lợi thế khi thi đấu.

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, ghe ngo không chỉ là phương tiện tranh tài mà còn là biểu tượng văn hóa gắn kết cộng đồng.

Mỗi mùa lễ hội, những chiếc ghe rực rỡ sắc màu cùng hàng chục tay chèo đồng loạt rẽ sóng đã trở thành hình ảnh đặc trưng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 7.

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, ghe ngo không chỉ là phương tiện tranh tài mà còn là biểu tượng văn hóa gắn kết cộng đồng - Ảnh: CA LINH

Đội ghe ngo chùa Chén Kiểu hăng say tập luyện cho Lễ hội Oóc Om Bóc 2026 - Ảnh 8.Đua ghe ngo, ẩm thực Khmer và du lịch bằng thuyền trên kênh Nhiêu Lộc

TP.HCM chấp thuận cho Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND phường Xuân Hòa tổ chức giải đua ghe ngo trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lần thứ 3 vào cuối tháng 11 này.

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CA LINH
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    Chủ đề: đua ghe ngo chùa Chén Kiểu Cần Thơ

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