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Võ sĩ tranh cãi giới tính ở Olympic 2024 sắp trở lại thi đấu sau 2 năm 'ở ẩn'

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Imane Khelif, nhà vô địch quyền Anh nữ Olympic Paris 2024 từng vướng tranh cãi về giới tính, sẽ trở lại võ đài vào tháng 12-2026 sau hơn 2 năm không thi đấu chính thức.

Imane Khelif trở lại võ đài Olympic 2024 sau 2 năm vắng bóng gây tranh cãi giới tính - Ảnh 1.

Imane Khelif từng giành HCV ở Olympic 2024 - Ảnh: AFP

Người đại diện của Imane Khelif thông báo võ sĩ người Algeria sẽ trở lại quyền Anh chuyên nghiệp vào ngày 15-12. Đối thủ của cô là Clarida Sarabia, võ sĩ Hà Lan đang bất bại sau bốn trận.

Trận đấu diễn ra tại Maison de la Mutualité ở Paris, gồm sáu hiệp, mỗi hiệp hai phút. Khelif sẽ tranh tài ở hạng siêu bán trung, giới hạn khoảng 69,8kg, cao hơn hạng 66kg từng giúp cô giành huy chương vàng Olympic.

Võ sĩ 27 tuổi đã được Liên đoàn Quyền Anh Pháp cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp. Ban đầu, cô dự kiến trở lại vào tháng 4 năm nay nhưng phải hoãn vì chấn thương trong lúc tập luyện.

Khelif cho biết cô rất nhớ cảm giác thượng đài sau thời gian dài gián đoạn. Hai năm qua có nhiều khó khăn, song cô vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp.

HLV Kamel Abdesselam đặt kỳ vọng Khelif có thể giành đai vô địch thế giới sau khoảng ba đến năm trận. 

Tuy nhiên, ông đánh giá Sarabia là thử thách thực sự khi đối thủ đã thắng cả bốn trận bằng knock-out.

Khelif từng trở thành tâm điểm chú ý tại Olympic Paris 2024 vì tranh cãi liên quan điều kiện tham dự nội dung nữ. Trước đó, Hiệp hội Quyền Anh quốc tế (IBA) loại cô khỏi Giải vô địch thế giới 2023 vì cho rằng không đáp ứng tiêu chuẩn về giới tính.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức quyền Anh tại Olympic Paris 2024, khẳng định các võ sĩ tham dự đáp ứng quy định về tư cách thi đấu và y tế của giải. Khelif sau đó giành huy chương vàng hạng 66kg nữ tại Olympic 2024.

Về khả năng bảo vệ danh hiệu tại Olympic Los Angeles 2028, Khelif chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. HLV Abdesselam cho biết cô không còn hứng thú trở lại đấu trường Olympic.

Imane Khelif trở lại võ đài Olympic 2024 sau 2 năm vắng bóng gây tranh cãi giới tính - Ảnh 3.Nữ võ sĩ Imane Khelif xuất hiện ấn tượng tại Tuần lễ Thời trang Paris

Nữ võ sĩ quyền anh gây tranh cãi về giới tính tại Olympic Paris - Imane Khelif xuất hiện ấn tượng tại Tuần lễ Thời trang Paris sau khi trở thành gương mặt thương hiệu làm đẹp.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: quyền anh Imane Khelif võ sĩ tranh cãi giới tính boxing Olympic

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