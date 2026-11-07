Kình ngư 17 tuổi mang về huy chương thứ hai cho Việt Nam tại Olympic trẻ 2026

Dương Văn Hoàng Quy đem về huy chương thứ 2 cho Việt Nam tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh: TDTT

Môn bơi tại Olympic trẻ Dakar 2026 đã khép lại với niềm vui dành cho thể thao Việt Nam. Ở nội dung 200m bướm nam, tài năng trẻ Dương Văn Hoàng Quy xuất sắc về nhì với thời gian 2 phút 0,32 giây, qua đó mang về tấm huy chương bạc quý giá.

Đáng chú ý, đây là tấm huy chương đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại kỳ Đại hội tổ chức ở Senegal. Thành tích này càng có ý nghĩa khi Hoàng Quy lập được ở nội dung cuối cùng của môn bơi.

Trong cuộc đua tranh huy chương, kình ngư sinh năm 2009 đối đầu với 7 VĐV đến từ Ai Cập, Ấn Độ, Colombia, Brazil, Malta, Namibia và Jamaica.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Hoàng Quy nhanh chóng bắt nhịp và bám sát những đối thủ mạnh nhất. Sau 50m đầu tiên, đại diện Việt Nam đứng thứ ba với thời gian 26,6 giây.

Tuy nhiên, Hoàng Quy không mất nhiều thời gian để cải thiện thứ hạng. Anh tăng tốc ở 50m tiếp theo, vượt lên vị trí thứ hai. Đến đoạn nước rút 50m cuối cùng, anh nỗ lực bảo vệ lợi thế và chạm đích thứ hai với thành tíhc 2 phút 0,32 giây.

Người giành huy chương vàng là VĐV Zain Ali (Ai Cập), đạt thành tích 1 phút 57,88. Trong khi đó, Tirthank Pegu của Ấn Độ về thứ ba sau 2 phút 1,25 giây.

Trước thành công của Dương Văn Hoàng Quy, thể thao Việt Nam đã có một tấm huy chương bạc ở môn wushu do Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành được.