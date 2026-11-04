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Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Olympic trẻ 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng mang về tấm huy chương bạc quý giá, mở hàng thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026 đang diễn ra ở Senegal.

Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Olympic trẻ 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng mang về huy chương quý giá cho thể thao Việt Nam - Ảnh: TTVN

Rạng sáng 4-11 (giờ Việt Nam), Nguyễn Khắc Lê Hoàng bước vào tranh tài chung kết nội dung thái cực nam. Là đại diện duy nhất của wushu Việt Nam tại Olympic trẻ 2026, tuyển thủ 18 tuổi đã tận dụng cơ hội để ghi dấu ấn.

Nội dung thái cực nam có 12 vận động viên tham dự. Mỗi người thực hiện hai bài thi thái cực quyền và thái cực quạt ở vòng loại, qua đó xác định tám gương mặt giành quyền vào chung kết.

Sau khi vượt qua vòng loại, Lê Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định trong cuộc đua huy chương. Ở bài thi thái cực quyền, anh đạt 9,346 điểm, xếp thứ ba. Sang bài thái cực quạt, tuyển thủ Việt Nam tiếp tục nhận 9,346 điểm và đứng thứ nhì.

Với tổng điểm 18,692, Lê Hoàng giành huy chương bạc chung cuộc, chỉ kém 0,028 điểm so với nhà vô địch Poon Hao Ran của Hong Kong (Trung Quốc). Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay.

Thành tích càng có ý nghĩa khi wushu lần đầu xuất hiện trong chương trình Olympic trẻ, với các nội dung biểu diễn taolu. Việt Nam chỉ được trao một suất tham dự môn này và Lê Hoàng đã hoàn thành nhiệm vụ bằng một vị trí trên bục nhận huy chương.

Trưởng thành từ thể thao Phú Thọ, Lê Hoàng đang có một năm thi đấu đáng nhớ. Trước Olympic trẻ 2026, anh từng giành một huy chương vàng tại Giải thái cực vô địch thế giới diễn ra ở Bulgaria.

Tính đến hết ngày 3-11, các vận động viên Việt Nam đã tranh tài ở môn cầu lông, bơi và wushu, trong đó wushu là môn đầu tiên mang về huy chương. Olympic trẻ 2026 tiếp tục diễn ra đến ngày 13-11.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: olympic Olympic trẻ Nguyễn Khắc Lê Hoàng huy chương wushu

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