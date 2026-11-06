U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại UAE, thích nghi với thời tiết nóng của World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam làm quen với thời tiết nắng nóng ở Tây Á - Ảnh: VFF

Sau khi đặt chân tới Dubai, UAE vào sáng 6-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt tại UAE.

16h chiều cùng ngày (theo giờ UAE), thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo ghi nhận, sân tập của đội tuyển U17 Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25–36 độ C, tương đồng với điều kiện thời tiết ở Qatar, chủ nhà U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện vào lúc 16h trong ba ngày liên tiếp, từ nay đến ngày 8-11 để dần thích nghi với điều kiện thi đấu World Cup. Ngày 9-11, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đấu giao hữu với U17 Fiji vào lúc 18h theo giờ địa phương.

Theo HLV Cristiano Roland, việc được cọ xát với đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ cùng bảng là một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn tập huấn của đội tuyển U17 Việt Nam tại UAE.

Sau trận đấu tập với U17 Fiji, đội tuyển sẽ di chuyển từ Dubai, UAE tới Doha, Qatar vào ngày 10-11 để tham dự World Cup.

Đây là chặng di chuyển cuối cùng trước khi U17 Việt Nam bước vào VCK U17 World Cup 2026. Trước khi đi Qatar, HLV Roland sẽ tiếp tục rút gọn danh sách xuống còn 21 cầu thủ để đăng ký thi đấu.

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19-11 đến 13-12, có 48 đội chia làm 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ lần lượt đấu Bỉ, New Zealand và Mali. Nếu đứng nhất, nhì hoặc là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul Sáng 21-10, U17 Việt Nam nhận thất bại 1-4 trước U18 FC Seoul, trong trận đấu tập đầu tiên của chuyến tập huấn ở Hàn Quốc.



