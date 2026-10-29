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U17 Việt Nam tập huấn xong tại Hàn Quốc, thích nghi cường độ World Cup

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

HLV Cristiano Roland nhận xét đội tuyển U17 Việt Nam có sự cải thiện về tốc độ, thích nghi với cường độ cao ở World Cup sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

U17 Việt Nam tập huấn xong tại Hàn Quốc, HLV Roland khen đội phản xạ nhanh hơn - Ảnh 1.

Đội tuyển U17 Việt Nam về nước - Ảnh: VFF

Chiều 29-10, đội tuyển U17 Việt Nam về đến Hà Nội, khép lại đợt tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc, tiếp tục chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026.

HLV trưởng Cristiano Roland chia sẻ: "Tại Hàn Quốc, chúng tôi thi đấu 3 trận với các đối thủ có trình độ rất cao. Mục tiêu ban đầu là giúp các em bắt nhịp lại với cường độ thi đấu đỉnh cao như từng trải qua tại giải U17 châu Á.

Các cầu thủ đã nỗ lực rất lớn để thích nghi nhanh với tốc độ và cường độ thi đấu cao, từ đó đưa ra quyết định cũng như phản xạ nhanh hơn trên sân. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cho thấy cường độ vận động của các em tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đây là tín hiệu rất đáng mừng để tạo hành trang tự tin khi bước vào sân chơi thế giới".

Sau khi về Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trọn một ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại sân tập vào ngày 31-10. Đoàn quân HLV Roland tiếp tục lưu trú, sinh hoạt và duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF).

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Theo HLV Roland, trong 2 tuần chuẩn bị tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ tập trung duy trì cường độ thi đấu tương đương đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh và hoàn thiện thể trạng, thể lực để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại VCK U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, ngày 6-11, U17 Việt Nam sẽ sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, sau đó di chuyển đến Qatar, chủ nhà của World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại World Cup.

U17 Việt Nam đi Hàn Quốc tập huấn từ ngày 19 đến 29-10. Tại đây, U17 Việt Nam đã tham dự một số trận giao hữu và có kết quả: thua U18 FC Seoul 1-4, thắng U17 Cheonan 5-0, và thắng đội trung học Shinpyeong 4-2.

Tại UAE, U17 Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với U17 Fiji và U17 Saudi Arabia.

U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar, có 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ thi đấu với Bỉ, New Zealand và Mali lần lượt vào ngày 20, 23 và 26-11.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu Việt Nam góp mặt ở đấu trường World Cup dành cho lứa U17.

U17 Việt Nam tập huấn xong tại Hàn Quốc, HLV Roland khen đội phản xạ nhanh hơn - Ảnh 3.U17 Việt Nam thắng trận tưng bừng ở Hàn Quốc

Chiều 26-10, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã đánh bại U17 Cheonan với tỉ số đậm 5-0 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: U17 Việt Nam đội tuyển u17 việt nam HÀn Quốc Cristiano Roland

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