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U17 Việt Nam đã đến UAE, chuẩn bị đấu Fiji

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Sau chuyến bay từ Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại UAE để tập huấn đợt cuối cho U17 World Cup 2026. Đội sẽ chuẩn bị thi đấu giao hữu với U17 Fiji trong ít ngày tới.

U17 Việt Nam đã đến UAE, chuẩn bị đấu Fiji - Ảnh 2.

Các cầu thủ U17 Việt Nam

Sau chuyến bay khởi hành lúc 0h35 sáng 6-11 từ Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Dubai, UAE vào 5h sáng cùng ngày theo giờ địa phương (tức 8h theo giờ Việt Nam). Ban huấn luyện cùng 25 cầu thủ sẽ nhanh chóng ổn định lưu trú, nghỉ ngơi và ra sân tập vào chiều nay. 

Tại UAE, đội tuyển U17 Việt Nam duy trì lịch tập luyện vào khung giờ 16h (giờ địa phương) trong 3 ngày liên tiếp, từ 6-11 đến 8-11, nhằm thích nghi với múi giờ, thời tiết và duy trì trạng thái thể lực.

Ngày 9-11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U17 Fiji lúc 18h (giờ địa phương). Đây là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau. 

Theo HLV Cristiano Roland, việc được cọ xát với đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ cùng bảng là một trong những mục tiêu quan trọng của giai đoạn tập huấn của đội tuyển U17 Việt Nam tại UAE. 

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Ngày 10-11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar). Đây là chặng di chuyển cuối cùng trước khi U17 Việt Nam bước vào VCK U17 World Cup 2026. Trước khi đi Qatar, HLV Roland sẽ tiếp tục rút gọn danh sách xuống còn 21 cầu thủ để đăng ký thi đấu. 

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19-11 đến 13-12, có 48 đội chia làm 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ lần lượt đấu Bỉ, New Zealand và Mali. Nếu đứng nhất, nhì hoặc là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam đã đến UAE, chuẩn bị đấu Fiji - Ảnh 3.

Danh sách cầu thủ U17 Việt Nam đi UAE - Ảnh: VFF

U17 Việt Nam đã đến UAE, chuẩn bị đấu Fiji - Ảnh 4.Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup 2026

Ngày 3-11, TV360, FPT Play và MyTV công bố bản quyền phát sóng giải đấu, mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội theo dõi hành trình của các tài năng bóng đá trẻ thế giới tại FIFA U17 World Cup 2026.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Cristiano Roland U17 Việt Nam UAE

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