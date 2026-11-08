Tiền đạo Nguyễn Lê Phát không lên tuyển Việt Nam vào phút chót

Lê Phát được tạo điều kiện ở lại CLB Ninh Bình dưỡng thương - Ảnh: NBFC

Ngày 8-11, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân tại khách sạn thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, để chuẩn bị cho giải giao hữu Casper Cup 2026, gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, thuộc FIFA Days.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam có sự điều chỉnh, giảm từ 27 cầu thủ xuống còn 24 cầu thủ.

Trong đó, 5 cầu thủ dính chấn thương không lên tuyển, gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (CLB Ninh Bình).

Ban huấn luyện quyết định không triệu tập 5 trường hợp này để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Trước đó, Lê Phát, Văn Vĩ thi đấu chói sáng ở vòng 7 V-League 2026 - 2027, với những bàn thắng quan trọng giúp Ninh Bình, Thép Xanh Nam Định thắng trận. Cá nhân Lê Phát lọt tốp cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất giải VĐQG, với 4 bàn sau 7 trận, là cầu thủ triển vọng khi mới 19 tuổi.

Chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik triệu tập bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng).

Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, đá tiền vệ trung tâm, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Cầu thủ này từng đi tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha, trước khi về thi đấu cho CLB Công An TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai.

Hồng Phúc sinh năm 2003, đá hậu vệ, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công - Viettel. Cầu thủ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn.

Việc điều chỉnh nhân sự lần này cũng nằm trong định hướng chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi AFC chính thức điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027, chuyển từ thời gian dự kiến tháng 1-2027 xuống cuối năm, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng cần được tính toán, sắp xếp phù hợp với lịch thi đấu mới.

Tân binh Olaha Mạnh Đức hào hứng trong ngày tập trung đội tuyển Có mặt hội quân tại khách sạn đội tuyển, tiền đạo Olaha Mạnh Đức chia sẻ: "Tôi không áp lực trước kỳ vọng của người hâm mộ và cả riêng tôi. Đây là bóng đá, tôi cần nỗ lực cống hiến hết khả năng".

Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy Ban tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ mở bán vé vào sân theo hình thức trực tiếp tại quầy.



