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Tiền đạo trẻ Lê Phát tỏa sáng ngay trước ngày lên tuyển Việt Nam

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Nguyễn Lê Phát ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Ninh Bình trước Bắc Ninh ở vòng 7 V-League 2026 - 2027.

Tiền đạo trẻ Lê Phát tỏa sáng ngay trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Lê Phát đang có phong độ rất cao ở V-League 2026 - 2027 - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 7-11, CLB Ninh Bình tiếp đón Bắc Ninh trên sân nhà, thuộc vòng 7 V-League 2026 - 2027. Đây là vòng cuối trước khi Giải VĐQG Việt Nam tạm nghỉ, nhường chỗ cho hoạt động của đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 11.

CLB Ninh Bình có trận đấu tương đối khó khăn khi Bắc Ninh chơi tự tin, đôi công sòng phẳng.

Phút 29, trung vệ Lucas Turci ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, đưa CLB Ninh Bình vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút 40, Brenner Marlos của Bắc Ninh gỡ hòa 1-1 sau đường kiến tạo trong vòng cấm của Ngân Văn Đại. Trước khi chuyền, Văn Đại có pha rê bóng tuyệt hay theo đường dích dắc qua 2 cầu thủ Ninh Bình.

Phút 42, Ninh Bình phối hợp nhanh, Nguyễn Quốc Việt tạt bóng cho Nguyễn Lê Phát đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-1.

Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận, sau hiệp hai toàn cơ hội bị bỏ lỡ của cầu thủ hai đội.

Chiến thắng này giúp CLB Ninh Bình tạm đứng thứ 3/14 đội trên bảng xếp hạng V-League, còn Bắc Ninh đứng thứ 11.

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Với bàn thắng quan trọng giúp CLB Ninh Bình thắng trận, Nguyễn Lê Phát đã sắm vai người hùng, có thêm sự tự tin trước khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam. 

Từng đá cho U23 Việt Nam ở nhiều chiến dịch, nhưng đây là lần đầu tiên Lê Phát được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia trong giai đoạn HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình. Việc ghi đến 4 bàn sau 7 trận cho thấy phong độ cao và tiềm năng phát triển của Lê Phát. 

Cầu thủ 19 tuổi này khiêm tốn chia sẻ: "Tôi vui khi ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Cảm ơn HLV Chu Đình Nghiêm đã tin tưởng trao cơ hội. Đây là chiến thắng của tập thể CLB Ninh Bình.

Tôi rất mừng khi đạt được mục tiêu có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc thật khó tả khi nghe tin. Tôi sẽ cố gắng tập luyện hằng ngày để trở nên tốt hơn nữa".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình từ ngày mai 8-11.

Tiền đạo trẻ Lê Phát tỏa sáng ngay trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 3.Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy

Ban tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ mở bán vé vào sân theo hình thức trực tiếp tại quầy.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Lê Phát Nguyễn Lê Phát tuyển Việt Nam

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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