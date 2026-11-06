Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Ban tổ chức các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trong tháng 11 sẽ mở bán vé vào sân theo hình thức trực tiếp tại quầy.

Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường - Ảnh: ANH KHOA

Chiều 6-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kế hoạch bán trực tiếp vé vào sân Thiên Trường xem các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. 

Vé được mở bán với 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Thời gian mở bán từ 9h ngày 9 đến 19h ngày 11-11 hoặc đến khi hết vé. Địa điểm bán tại quầy vé khán đài D, sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. 

Trước đó VFF mở bán vé Casper Cup 2026 theo hình thức trực tuyến từ ngày 29-10 đến ngày 6-11. Đến thời điểm này, vé vẫn còn một số lượng nhất định ở cả 3 mệnh giá. 

Tại Giải giao hữu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11, sau đó thi đấu với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14-11.

TIN LIÊN QUAN

HLV Kim Sang Sik cùng học trò hội quân đội tuyển Việt Nam dự kiến sau vòng 7 LPBank V-League 2026 - 2027, chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11.

2 trận đấu với các đối thủ vừa sức này là dịp quan trọng để đội tuyển Việt Nam rà soát phong độ và thử nghiệm nhân sự mới. Trong đó có những gương mặt đáng chờ đợi là Lương Chí Khải hay Olaha Mạnh Đức. 

Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy - Ảnh 3.Trọng tài Malaysia bắt 2 trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu Casper Cup 2026 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài đến từ Malaysia.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá vé vé tuyển việt nam tuyển Việt Nam

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất