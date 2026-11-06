Vé xem tuyển Việt Nam được mở bán tại quầy

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường - Ảnh: ANH KHOA

Chiều 6-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kế hoạch bán trực tiếp vé vào sân Thiên Trường xem các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Vé được mở bán với 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Thời gian mở bán từ 9h ngày 9 đến 19h ngày 11-11 hoặc đến khi hết vé. Địa điểm bán tại quầy vé khán đài D, sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó VFF mở bán vé Casper Cup 2026 theo hình thức trực tuyến từ ngày 29-10 đến ngày 6-11. Đến thời điểm này, vé vẫn còn một số lượng nhất định ở cả 3 mệnh giá.

Tại Giải giao hữu Casper Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11-11, sau đó thi đấu với Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17-11. Đài Bắc Trung Hoa đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 14-11.

HLV Kim Sang Sik cùng học trò hội quân đội tuyển Việt Nam dự kiến sau vòng 7 LPBank V-League 2026 - 2027, chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11.

2 trận đấu với các đối thủ vừa sức này là dịp quan trọng để đội tuyển Việt Nam rà soát phong độ và thử nghiệm nhân sự mới. Trong đó có những gương mặt đáng chờ đợi là Lương Chí Khải hay Olaha Mạnh Đức.