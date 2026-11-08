Tuyển nữ U17 Triều Tiên đè bẹp Brazil với tỉ số khó tin

Tuyển U17 Triều Tiên tỏa sáng rực rỡ ở World Cup U17 nữ - Ảnh: FIFA

Sáng 8-11 (giờ Việt Nam), U17 nữ Triều Tiên phô diễn sức mạnh trước U17 nữ Brazil tại khu liên hợp bóng đá Mohammed VI ở Morocco. Không thể bảo vệ chức vô địch, đại diện châu Á vẫn giành huy chương đồng bằng chiến thắng cách biệt đến khó tin.

Triều Tiên mở tỉ số ngay phút 12. Sau cú dứt điểm bị chặn của Ri Ye-rim, Kim Won-sim có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới. Cuối hiệp một, Ri Ui-gyong nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái đẹp mắt, sau pha kiến tạo của Yu Jong-hyang.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục bất lực trước những đợt tấn công của đối thủ. Ri Ye-rim nâng tỉ số lên 3-0 trước khi Ri Ui-gyong hoàn tất cú đúp, khiến trận tranh huy chương sớm trở thành màn trình diễn một chiều.

Đến cuối trận, Yu Jong-hyang và Ri Kyong-im liên tiếp ghi bàn, ấn định chiến thắng 6-0. Theo thống kê của FIFA, hai bàn cuối chỉ cách nhau 97 giây. Yu Jong-hyang được chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Chiến thắng giúp Triều Tiên khép lại giải với 29 bàn thắng, lập kỷ lục ghi bàn của một đội tuyển trong một kỳ World Cup nữ U17. Đây cũng là lần thứ tư tại giải họ ghi sáu bàn trong một trận.

Trước Brazil, các nạn nhân khác của hàng công Triều Tiên là Puerto Rico (6-0), Ba Lan (6-1) và chủ nhà Morocco (6-0). Đại diện châu Á đứng đầu bảng B dù thua Nigeria 1-3 ở lượt cuối, rồi vượt qua Morocco tại vòng 16 đội.

Đến tứ kết, Triều Tiên tiếp tục đánh bại Mỹ 3-0. Hành trình bảo vệ ngôi vương chỉ bị chặn lại bởi Nhật Bản trong trận bán kết đầy tiếc nuối.

Triều Tiên dẫn trước nhờ bàn của Ri Ui-gyong ở phút 52 và giữ lợi thế đến những giây cuối. Tuy nhiên, pha phản lưới của Won Sol-gyong ở phút 90+5 giúp Nhật Bản gỡ hòa 1-1. Trên chấm luân lưu, Triều Tiên thua 1-4, lỡ cơ hội vào chung kết.

Dù vậy, màn vùi dập Brazil cho thấy sức tấn công đáng sợ của đội bóng này. Họ rời Morocco với huy chương đồng cùng kỷ lục ghi bàn, sau khi đã tiến rất gần trận tranh chức vô địch thứ ba liên tiếp.

Nigeria lần đầu vô địch Ở chung kết, Nigeria thắng Nhật Bản 2-1, trở thành đội tuyển nữ châu Phi đầu tiên vô địch một giải thế giới của FIFA (ở tất cả cấp độ). Awawu Bashiru mở tỉ số phút 39, Oluebube Umejiaku nâng cách biệt phút 47 trước khi Fuki Ito gỡ một bàn phút 80. Nigeria khép lại hành trình bằng sáu chiến thắng liên tiếp sau trận mở màn thua Ba Lan. Umejiaku, tác giả bàn quyết định trong chung kết còn giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bóng đá Triều Tiên lại chứng tỏ sức mạnh đáng nể Hai CLB nữ của Triều Tiên đang gây ấn tượng mạnh tại AFC Women's Champions League 2026-2027 khi liên tiếp đánh bại các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Việt Nam.



