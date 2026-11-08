Chủ tịch FIFA đột ngột 'quay xe', con đường World Cup của Việt Nam thêm phần gian nan?

Ông Infantino là người khởi xướng kế hoạch World Cup 64 đội - Ảnh: FIFA

Theo tạp chí The Times, ông Infantino đã thông báo với chủ tịch sáu liên đoàn bóng đá châu lục rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ không thúc đẩy mở rộng thêm World Cup và Club World Cup.

Cụ thể, phương án nâng World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội được cho là sẽ bị gác lại, trái với sự khấp khởi chờ đợi của nhiều nền bóng đá trung bình - khá.

Thông tin xuất hiện giữa lúc người đứng đầu FIFA chịu sức ép trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Sports Illustrated nhận định việc lùi bước có thể giúp ông lấy lại sự ủng hộ sau những tranh cãi về kế hoạch đưa nhà đầu tư tư nhân vào quyền lợi thương mại các giải đấu FIFA.

Đáng chú ý, chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản - ông Kozo Tashima vừa tuyên bố tranh chức chủ tịch FIFA. Sự xuất hiện của đối thủ này khiến chiến dịch tái tranh cử của Infantino thêm phần đáng chú ý.

Dù vậy, hiện chưa thể khẳng định FIFA đã chính thức bác bỏ World Cup 64 đội. Thông tin nói trên phản ánh lập trường được cho là của Infantino trong các trao đổi nội bộ, chưa phải quyết định công khai của FIFA.

Trước đó, phương án mở rộng từng được xúc tiến nghiên cứu. Reuters ngày 31-7 cho biết FIFA tìm kiếm một đơn vị độc lập đánh giá tác động của giải đấu 64 đội, từ chất lượng chuyên môn, lịch thi đấu, sức khỏe cầu thủ đến doanh thu. CONMEBOL thúc đẩy ý tưởng này nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup vào năm 2030.

Với bóng đá châu Á, việc có thêm 16 đội dự vòng chung kết từng mở ra kỳ vọng lớn. Trong phân tích đăng ngày 21-7, USA Today dự đoán châu Á có thể được phân bổ 12 suất nếu World Cup mở rộng lên 64 đội.

Nhiều trang báo uy tín khác của phương Tây cũng đưa ra nhận định tương tự trong "bản đồ" phân chia suất dự World Cup của FIFA. Một số trang báo còn dự đoán châu Á tăng lên đến 13-14 suất, như một cách ông Infantino "trà nghĩa" cho AFC trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ở thể thức 48 đội, châu Á vốn được phân bổ 8 suất trực tiếp và một suất dự vòng play-off liên lục địa. Dù vậy, con đường giành vé trực tiếp của những nền bóng đá Đông Nam Á như Việt Nam vẫn rất gian nan.

Đó là lý do vì sao nhiều lãnh đạo bóng đá ở Đông Nam Á - như chủ tịch Erick Thohir của Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã lên tiếng ủng hộ ông Infantino. Những dự án mà vị đương kim chủ tịch của FIFA đưa ra nhìn chung có lợi cho các nền bóng đá trung bình - khá.

Nhưng giờ đây, làng bóng đá lại một lần nữa hồi hộp trước nguy cơ FIFA thực hiện cú "quay xe".