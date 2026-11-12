Báo Indonesia thất vọng vì ngôi sao gốc Hà Lan chọn khoác áo Việt Nam

Thomas Mai Veeren, hay Mai Công Thành chọn theo đuổi giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam - Ảnh: JAWAPOS

Mới đây, trang báo MerahPutih của Indonesia đăng bài với tiêu đề: “Từ chối cơ hội khoác áo tuyển Indonesia? Thomas Mai Veeren trở lại đội tuyển trẻ của Việt Nam”.

Bài viết đề cập việc tiền vệ sinh năm 2008 được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào U19 Việt Nam dự Panda Cup 2026 tại Trung Quốc.

MerahPutih nhấn mạnh Thomas có gốc Indonesia nhưng tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở đội tuyển quê mẹ. Cầu thủ này từng tập trung cùng U17 Việt Nam, không có tên trong danh sách cuối cùng dự giải châu Á và nay được trao cơ hội trở lại.

Thomas sinh tại Hà Lan, có mẹ người Việt Nam và cha mang gốc Hà Lan – Indonesia. Theo bài giới thiệu trên JawaPos, bà nội của tiền vệ này sinh ở Sulawesi, còn ông nội là người Hà Lan. Thomas vẫn có người thân sống tại Indonesia và sở hữu hộ chiếu Hà Lan cùng Việt Nam.

Nguồn gốc đặc biệt khiến Thomas được truyền thông Indonesia theo dõi từ trước.

Hồi tháng 7, MerahPutih từng đặt vấn đề về khả năng Indonesia thuyết phục cầu thủ này. Tuy nhiên, bài viết dẫn nhận định từ báo Việt Nam, chưa đưa ra xác nhận Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã tiếp cận Thomas.

Trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan, Thomas từng chơi cho đội trẻ HV & CV Quick. Theo thông tin VFF công bố năm 2025, anh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, từng được tập luyện cùng ADO Den Haag và Feyenoord.

Tháng 3-2025, Thomas được gọi vào danh sách 34 cầu thủ U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á. Dù được đánh giá có tiềm năng, anh phải chia tay đội ở đợt sàng lọc đầu tiên vì chưa thể hòa nhập nhanh với các đồng đội. Ban huấn luyện khi đó vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển của tiền vệ Việt kiều.

Sau lần thử sức chưa thành công, Thomas tiếp tục phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Tháng 6-2026, chuyên trang Hà Lan FC De Avonturiers xác nhận anh chuyển từ Quick sang CLB USL Dunkerque của Pháp. JawaPos cho biết Thomas tham gia dự án phát triển cầu thủ trẻ của đội bóng.

Lần trở lại này, Mai Công Thành cùng U19 Việt Nam dự Panda Cup từ ngày 11 đến 17-11. Đội lần lượt gặp Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan. Đây là cơ hội để tiền vệ sinh năm 2008 chứng minh sự tiến bộ sau lần lỡ hẹn với đội U17 Việt Nam.

Còn về phía Indonesia, truyền thông quốc gia này bày tỏ thái độ thất vọng khi đánh mất một viên ngọc quý gốc Hà Lan - theo con đường mà họ đã nâng cấp nền bóng đá bấy lâu nay.