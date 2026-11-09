2 cầu thủ Việt kiều Croatia, Hà Lan cùng U19 Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc

Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric - Ảnh: NGỌC LÊ

Sáng 9-11, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách U19 Việt Nam gồm 23 cầu thủ. Trong đó thành phần chính là nhóm 10 cầu thủ từng cùng U20 Việt Nam đá vòng loại U20 châu Á 2027 gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Nhóm còn lại là những cầu thủ trẻ, chưa từng hoặc ít được thi đấu cho các đội tuyển trẻ Việt Nam tại các đợt tập trung trước như Thomas Mai Veeren (U17 Việt Nam năm 2025) hay Antonio Moric (U23 Việt Nam hồi tháng 3-2026). Bên cạnh đó là những cầu thủ vừa đá cho U16 Việt Nam tại Giải giao hữu CFA Team China Peace Cup 2026 là Lê Hoàng Gia Bảo, Phạm Tuấn Kiệt và Hoàng Trung Anh.

Giải giao hữu CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm U19 Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Đội tuyển U19 Việt Nam đá trận ra quân với chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11-11 (theo giờ Việt Nam). Sau đó, đội lần lượt gặp Hàn Quốc và Tajikistan vào 14h30 ngày 14 và 17-11.

Đây là dịp quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, thử sức ở môi trường thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình phát triển.

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