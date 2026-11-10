U19 Trung Quốc gọi 2 ngôi sao từ Anh, Pháp quyết đấu Việt Nam

Wei Xiangxin sẽ là cái tên hàng thủ U19 Việt Nam phải dè chừng - Ảnh: AUXERRE

Trong danh sách 28 cầu thủ được Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố trước thềm cuộc đấu với U19 Việt Nam, xuất hiện hai cái tên nổi bật là Wei Xiangxin của Auxerre và Zhang Jiaming thuộc Burnley.

Đội bóng của HLV Dejan Djurdjevic tập trung tại Thành Đô từ ngày 10 đến 18-11, kết hợp thi đấu Panda Cup để chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Wei Xiangxin được kỳ vọng sẽ mang đến sức bật cho hàng công chủ nhà. Tiền đạo 18 tuổi gia nhập Auxerre vào tháng 7, ký hợp đồng năm năm và nhận áo số 49. Khi công bố thương vụ, CLB Pháp giới thiệu Wei là tài năng triển vọng của bóng đá Trung Quốc, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công.

Trước khi sang châu Âu, Wei đã có 28 lần ra sân ở các giải chuyên nghiệp Trung Quốc, gồm 17 trận tại hạng cao nhất và 11 trận hạng hai. Kinh nghiệm thi đấu với các cầu thủ trưởng thành là điểm đáng chú ý ở chân sút còn đủ tuổi chơi cho tuyển U19.

Theo Tân Hoa xã, Wei được đăng ký trong danh sách đội một Auxerre mùa 2026-2027. Anh cũng được trao cơ hội ở các trận giao hữu, trong đó vào thay Romain Faivre phút 84 khi Auxerre thắng Clermont 4-3 ngày 2-10. Tuy nhiên, việc có tên ở đội một chưa đồng nghĩa Wei đã giành được vị trí thường xuyên tại Ligue 1.

Trong khi đó, Zhang Jiaming đang tích lũy kinh nghiệm tại đội U21 Burnley. Tiền đạo 19 tuổi ký hợp đồng đến hè 2027, gia nhập đội trẻ CLB Anh để thi đấu mùa 2026-2027.

Theo trang chủ Burnley, Zhang từng ghi sáu bàn qua 28 lần ra sân cho Liaoning Tieren. Anh được mời tham gia chương trình Bayern World Squad năm 2025, rồi trải qua thời gian thi đấu tại Serbia, ghi ba bàn trong bốn trận cho U19 FK Vozdovac trước khi đến Anh.

Ngoài bộ đôi đang thi đấu ở châu Âu, U19 Trung Quốc còn có Xie Chuyun, tiền vệ từng thuộc U19 Stuttgart và trải nghiệm UEFA Youth League. Xie chuyển về Qingdao West Coast từ tháng 7, mang thêm kinh nghiệm đào tạo tại Đức vào đội hình chủ nhà.

Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam lúc 18h35 ngày 11-11 trên sân Trung tâm thể thao Shuangliu, Thành Đô. Hai đối thủ tiếp theo của chủ nhà là Tajikistan ngày 14-11 và Hàn Quốc ngày 17-11. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.