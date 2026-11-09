Cầu thủ gốc Việt nói gì khi được Messi xếp vào nhóm 3 tài năng trẻ sáng giá?

Ibrahim Maza vinh dự được Messi xếp vào nhóm 3 tài năng trẻ sáng giá nhất - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với Đài RTL/Sky Sport công bố ngày 8-11, tiền vệ Bayer Leverkusen chia sẻ cảm xúc khi được thần tượng Messi ghi nhận.

Cụ thể, Messi xếp Maza thứ ba trong lá phiếu cá nhân bầu giải Kopa dành cho cầu thủ trẻ, sau Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Chung cuộc, Maza đứng thứ chín, với điểm duy nhất đến từ siêu sao Argentina từng tám lần giành Quả bóng vàng.

Với cầu thủ 20 tuổi, giá trị của sự công nhận ấy vượt xa thứ hạng. Anh cảm nhận lá phiếu như lời xác nhận rằng bản thân có những phẩm chất đáng chú ý, qua đó được tiếp thêm động lực theo đuổi mục tiêu lớn.

“Được Messi lựa chọn là vinh dự lớn với tôi. Đó là điều đặc biệt”, Maza nói trong cuộc phỏng vấn với RTL.

Maza giải thích việc góp mặt tại lễ trao giải khiến anh nhận ra những nỗ lực của mình đã được ghi nhận. Đứng giữa các ngôi sao hàng đầu cũng giúp tiền vệ này hình dung rõ hơn bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

"Tôi không muốn tự mãn chỉ vì được đề cử hay từng xuất hiện tại sự kiện danh giá. Nhưng thực sự, sự ghi nhận của cầu thủ mà tôi luôn thần tượng đã tiếp lửa cho tôi, cũng là động lực của tôi.

Tôi mơ một ngày mình sẽ đoạt Quả bóng vàng, hoặc ít nhất là tham gia cuộc đua. Và tôi sẽ mãi nhớ về lá phiếu này như một động lực", Maza nói.

Khoảnh khắc Maza (số 22, trái) đối đầu Messi ở World Cup 2026 - Ảnh: REUTERS

Tham vọng của Maza cũng rất rõ ràng. Anh muốn vô địch Champions League, vươn vào nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và một ngày giành Quả bóng vàng. Trước mắt, tiền vệ này đặt mục tiêu cùng Leverkusen chinh phục Europa League, Cúp quốc gia Đức và giành suất Champions League.

Trước cuộc phỏng vấn trên, Maza từng kể phản ứng ban đầu khi hay tin Messi bỏ phiếu cho mình. Theo DZfoot ngày 2-11, anh cố gác thông tin sang một bên để tập trung cho trận gặp Stuttgart, rồi mới kiểm tra lại sau trận.

“Tôi muốn chắc chắn sau trận đấu rằng thông tin ấy là thật, cảm giác đầu tiên của tôi là không tin nổi”, Maza chia sẻ.

Ở mùa giải năm nay, Maza đã ghi 4 bàn, kiến tạo 4 lần sau 14 trận cho Leverkusen, trở thành cầu thủ được chấm điểm cao nhất của đội bóng nước Đức.

Maza sinh ra, lớn lên tại Berlin, có cha người Algeria và mẹ người Việt Nam. Theo hồ sơ chính thức của Leverkusen, anh từng khoác áo các đội U18, U19 và U20 Đức trước khi chọn tuyển Algeria vào mùa thu năm 2024. Theo định giá của nhiều chuyên trang bóng đá uy tín như Transfermarkt hay Sofascore, giá trị thị trường của Maza hiện vào khoảng 60-70 triệu euro. Kể cả khi không có lá phiếu của Messi, anh vẫn nằm trong nhóm 10 tài năng trẻ đắt giá nhất làng bóng đá.