U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan: Nóng bỏng phố núi

U23 Việt Nam (áo trắng) trong trận thua U23 Thái Lan ở CFA China Team - Tây An 2026 - Ảnh: VFF

19h hôm nay (10-11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - VTV Cup 2026, diễn ra trên sân Pleiku.

Dù chỉ là giải giao hữu nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2027, nhưng cuộc chạm trán giữa 2 nền bóng đá lớn của khu vực vẫn rất được chờ đợi.

Đừng xem thường người Thái

Hai năm qua, bóng đá Việt Nam đã vượt Thái Lan để đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV tại SEA Games 33 ngay tại Bangkok, vô địch ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp 2024 và 2026.

Dù vậy, Thái Lan cũng hai lần đánh bại Việt Nam trong năm 2026. U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 1-0 ở CFA China Team - Tây An 2026 tại Trung Quốc hồi tháng 3. Mới nhất, đội tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở FIFA ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước.

Vì thế, lần chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026 càng thêm đáng chú ý. Đặc biệt là với HLV Đinh Hồng Vinh, người đã dẫn dắt U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại CFA China Team - Tây An 2026.

Nhiều cầu thủ trẻ Thái Lan và Việt Nam ở trận đấu đó vẫn còn nhớ rất rõ về nhau. Trong đó có Cao Văn Bình - thủ môn đã bị tiền đạo Jehhanafee Mamah sút tung lưới ngay giây thứ 20 và giờ sẽ chạm trán nhau một lần nữa.

Nhưng Jehhanafee Mamah cũng chỉ là một trong số các chân sút lợi hại của U23 Thái Lan mà thủ môn Cao Văn Bình cùng U23 Việt Nam phải đề phòng.

Ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản mới đây, Jehhanafee Mamah ghi một bàn, còn Paripan Wongsa lập cú đúp giúp U23 Thái Lan ngược dòng thắng U23 Kyrgyzstan 3-2 sau khi bị dẫn 2-0. Jehhanafee Mamah sau đó còn ghi 1 bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Hong Kong.

HLV Đinh Hồng Vinh trò chuyện cùng 2 cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô (giữa) và Williams Minh Hoàng trên sân tập - Ảnh: ANH KHOA

Đại chiến hấp dẫn

Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều không có nhiều sự chuẩn bị cho trận đấu này. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có thể có đủ quân số tập luyện vào ngày hôm qua (9-11) sau khi 4 cầu thủ còn lại hoàn thành thi đấu cho CLB chủ quản ở Giải hạng nhất 2026-2027.

Tương tự, U23 Thái Lan cũng chỉ hội quân vào ngày 9-11 sau khi các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ tại CLB. Thậm chí, bầy "voi chiến" còn không có buổi tập nào ở Việt Nam để làm quen khí hậu lẫn sân bãi khi đặt chân đến Pleiku vào chiều tối.

Nhưng với nền tảng cầu thủ được đào tạo tốt, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không mất nhiều thời gian để lắp ghép đội hình. Còn U23 Việt Nam thì khác. Quãng thời gian quá ngắn khiến HLV Đinh Hồng Vinh khó có thể xây dựng sự kết nối giữa các tuyến và giúp những gương mặt mới tìm được tiếng nói chung.

Trong khi lực lượng U23 Việt Nam tại giải lần này chỉ có 7 gương mặt từng cùng HLV Đinh Hồng Vinh dự Asiad 2026. Năm trong số đó được xem là trụ cột gồm thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Lê Đình Long Vũ và Lê Văn Thuận. Còn lại là rất nhiều nhân tố mới và chỉ mới 18 - 20 tuổi.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh thường chơi phòng ngự phản công và ghi rất ít bàn thắng. Như ở Asiad 2026, U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau khi hòa U23 Kuwait 1-1, đánh bại U23 Philippines 2-0 và thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở vòng bảng. Hành trình sau đó khép lại bằng trận thua đậm 0-4 trước U23 Hàn Quốc.

Vì thế, sự có mặt của hai cầu thủ tấn công chất lượng Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) giúp chất lượng đội hình U23 Việt Nam được nâng lên đáng kể. Nhưng thời gian để 2 cầu thủ Việt kiều vừa cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026 này hòa nhập với các đồng đội mới là một dấu hỏi.

Nhưng chơi trên sân nhà, U23 Việt Nam rất tự tin sẽ đánh bại U23 Thái Lan để phục thù cho thất bại tại Trung Quốc hồi tháng 3, đồng thời tự tin hướng đến các giải đấu lớn trong năm 2027.