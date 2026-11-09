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U23 Việt Nam bổ sung gấp lực lượng ngay trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

HLV Đinh Hồng Vinh đã phải bổ sung gấp 2 cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 do chấn thương.

U23 Việt Nam bổ sung gấp lực lượng ngay trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 1.

Cao Hoàng Minh (áo vàng, Hoàng Anh Gia Lai) trận gặp Hưng Yên ở Cúp quốc gia 2026-2027 - Ảnh: MINH ANH

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày mai (10-11) trên sân Pleiku, với hai trận đấu giữa U23 Qatar - U23 Singapore (15h) và U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (19h).

Tuy nhiên, một ngày trước khi giải đấu diễn ra, HLV Đinh Hồng Vinh đã phải triệu tập bổ sung nhân sự cho đội tuyển U23 Việt Nam sau 2 ca chấn thương mới nhất.

Tiền vệ Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB Ninh Bình. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế hôm 8-11, cầu thủ Việt kiều Bulgaria này được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. 

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên) mới gặp chấn thương đầu gối trong trận hòa Quy Nhơn United 0-0 ở vòng 7 Giải hạng nhất 2026-2027 vào tối 8-11. 

Vì thế, HLV Đinh Hồng Vinh đã phải triệu tập bổ sung Cao Hoàng Minh (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đức Phú (Công An TP.HCM) để thay thế. Cả 2 cầu thủ này đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. 

Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân với U23 Thái Lan. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu. 

Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9-11. Theo danh sách công bố, đội hình U23 Thái Lan mang sang có khá nhiều cầu thủ vừa thi đấu nổi bật ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản. 

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11).

Ngoài tiền thưởng cao (đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD), giải đấu còn là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

U23 Việt Nam bổ sung gấp lực lượng ngay trước thềm Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh 3.Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Gia Lai

Sau khi có mặt vào buổi sáng, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Pleiku để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Đinh Hồng Vinh Đức Phú U23 Việt Nam U23 Thái Lan sân Pleiku

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