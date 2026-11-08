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Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Gia Lai

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Sau khi có mặt vào buổi sáng, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Pleiku để chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Gia Lai - Ảnh 1.

Williams Minh Hoàng (trái) tập luyện cùng U23 Việt Nam - Ảnh: HAGL FC

Tiếp nối U23 Qatar, hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Singapore đã lần lượt có mặt tại thành phố Pleiku (Gia Lai) để sẵn sàng cho Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại Pleiku vào sáng 8-11 với 21 cầu thủ. Năm cầu thủ còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài sẽ tập hợp cùng đội vào ngày mai (9-11).

Trong khi đó, U23 Singapore có mặt tại Pleiku vào lúc 15h35 cùng ngày. Đội hình đảo quốc sư tử sang Việt Nam có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ từng thử sức tại môi trường bóng đá châu Âu.

Nổi bật là Khairin Nadim Bin Rahim - chân sút 22 tuổi từng thi đấu cho CLB Vizela của Bồ Đào Nha. Ngoài ra, tiền vệ Nur Muhammad Asis cũng từng thi đấu cho CLB Estrela da Amadora (Bồ Đào Nha) và giờ là CLB Vizela.

Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Gia Lai - Ảnh 2.

Cầu thủ U23 Singapore chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ đón tiếp tại sân bay Pleiku - Ảnh: HAGL FC

Nếu như U23 Singapore mới đến và cần nghỉ ngơi hồi phục, cả đội tuyển U23 Qatar và U23 Việt Nam đều có buổi tập đầu tiên tại Pleiku vào chiều 8-11 nhằm chuẩn bị cho trận ra quân.

HLV Đinh Hồng Vinh đã chia đội tuyển U23 Việt Nam thành hai nhóm nhằm bảo đảm khối lượng vận động phù hợp với tình trạng thể lực của các cầu thủ.

Nhóm cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 7 Giải hạng nhất và V-League 2026-2027 được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện các nội dung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện.

Hai tuyển thủ vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) hào hứng làm quen với các đồng đội mới và gây nhiều sự chú ý nơi người hâm mộ theo dõi buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ là đội tuyển cuối cùng trong số ba đội khách quốc tế có mặt tại Pleiku vào chiều mai (9-11).

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11).

Ngoài tiền thưởng cao (đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD), giải đấu còn là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô cùng U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Gia Lai - Ảnh 4.Người hâm mộ đua nhau mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan

Ở ngày bán vé trực tiếp đầu tiên, người hâm mộ đã đổ xô đi mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam đá U23 Thái Lan trong trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: sân Pleiku Williams Minh Hoàng U23 Singapore U23 Qatar U23 Việt Nam

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