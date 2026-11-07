U23 Qatar mang nhiều cầu thủ 'khổng lồ' đến Gia Lai

HLV và trưởng đoàn U23 Qatar được ban tổ chức đón tiếp tại sân bay Pleiku - Ảnh: HAGL FC

Tối 7-11, đội tuyển U23 Qatar đã đặt chân đến Pleiku để chuẩn bị tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Các thành viên U23 Qatar được ban tổ chức đón tiếp và bố trí lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai.

Đặc biệt, trong không khí chào đón các đội tuyển tham dự giải, chương trình trình diễn cồng chiêng truyền thống được chuẩn bị, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đến với các vị khách quốc tế.

U23 Qatar là đội tuyển đầu tiên trong số ba đội khách quốc tế có mặt tại Gia Lai để tham dự giải đấu. Hai đội tuyển U23 Singapore và U23 Thái Lan sẽ lần lượt đến Gia Lai vào ngày 8 và 9-11.

Theo danh sách đăng ký, đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao nổi bật. Đặc biệt là hàng thủ với trung vệ Abdalla Mugib (cao 1m92), Aatif Magdi (1m89), Yousef Mohammad (1m88) và thủ môn Abubaker Mohamed (1m89).

Sự hiện diện của những cầu thủ có thể hình tốt ở cả hàng phòng ngự lẫn khung thành giúp U23 Qatar có thêm lợi thế trong các tình huống tranh chấp, không chiến và bóng cố định.

Đây sẽ là thử thách đáng kể đối với các đối thủ tại Gia Lai VTV Cup 2026, đặc biệt là những đội bóng có xu hướng phát huy khả năng phối hợp kỹ thuật và tốc độ như U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan.

Không chỉ dựa vào ưu thế về thể hình và thể lực, U23 Qatar còn cho thấy chiều sâu đáng chú ý về lực lượng.

Danh sách tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, trong đó một số gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U23 Qatar tham dự Giải U23 châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026.

Các cầu thủ U23 Qatar tại sân bay Pleiku - Ảnh: HAGL FC

U23 Qatar được tiếp đón long trọng khi đến Gia Lai - Ảnh: HAGL FC

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku. Đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11).