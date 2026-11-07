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HLV Kim Sang Sik gây khó hiểu với Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 10, nhưng Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô lại xuống chơi ở đội tuyển U23 Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11. Vì sao?

Vì sao Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô đá cho U23 thay vì tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Williams Minh Hoàng (áo trắng) trận gặp Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đều gần như thi đấu cùng lúc ở 2 giải giao hữu quốc tế trên sân nhà nhân dịp FIFA Days tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Còn đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku (Gia Lai).  

Khó hiểu

Trao cơ hội cho 13 cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik lại khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi khi để 2 cầu thủ trẻ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam xuống chơi ở đội tuyển U23 Việt Nam. 

Cụ thể là Williams Minh Hoàng (Anh, 19 tuổi) và Ngô Đăng Khoa (Úc, 20 tuổi), bộ đôi Việt kiều đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 hồi tháng 10 vừa qua.

Williams Minh Hoàng đá chính 3/4 trận và vào sân thay người đầu hiệp 2 trận gặp Thái Lan. Chân sút cao 1m90 này thậm chí còn ghi bàn trong trận thắng Pakistan 4-2.

Còn Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) đá chính trận tranh hạng 3 với Malaysia cùng 2 lần vào sân thay người trong trận gặp Philippines và Thái Lan. 

Vì sao Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô đá cho U23 thay vì tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Khoa Ngô (áo dỏ) trận gặp Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

So về trình độ, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô không hề thua kém các chân sút U23 được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam như Thanh Nhàn hay Nguyễn Lê Phát. Thậm chí, cả 2 còn hơn hẳn Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi) đang thi đấu cho CLB Hưng Yên ở Giải hạng nhất.

Cái lý của HLV Kim Sang Sik

Nhưng HLV Kim Sang Sik có lý của mình. U23 Việt Nam thi đấu ở Gia Lai VTV Cup 2026 đa phần là lứa cầu thủ thủ sinh năm 2005 đến 2007 - lứa tuổi sẽ tham dự SEA Games 34 tại Malaysia vào năm tới cũng như vòng loại U23 châu Á 2028.

Trên thực tế, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô cũng chưa phải đã thi đấu nổi bật ở FIFA ASEAN Cup 2026. Cả 2 cũng khó có thể cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam vì còn quá trẻ. 

Vì thế, việc đưa Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô xuống thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giúp 2 cầu thủ này được ra sân thường xuyên, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và tiến bộ hơn nữa. 

Chưa kể, việc quy tụ đầy đủ lực lượng tốt nhất của lứa 2005 đến 2007 từ sớm cũng giúp cho HLV Kim Sang Sik hoàn thiện bộ khung chính cho U23 Việt Nam, qua đó tạo sự gắn kết trong lối chơi và có thể cạnh tranh thành tích ở các giải đấu lớn sắp tới. 

HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 nên HLV Đinh Hồng Vinh sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn theo sát sự chuẩn bị và quá trình thể hiện của các cầu thủ trẻ.

Khách mời chất lượng

Với 3 đối thủ chất lượng U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar, Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp tốt để ban huấn luyện U23 Việt Nam đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng cầu thủ, đồng thời tìm kiếm những nhân tố có thể đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Vì sao Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô đá cho U23 thay vì tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.3 ngôi sao Việt kiều đối đầu U23 Thái Lan

Ba Việt kiều Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô và Trần Thành Trung sẽ khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam Khoa Ngô Williams Minh Hoàng Kim Sang Sik

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