Lý do thầy Kim gọi 13 cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam

Quốc Cường (áo đỏ) cùng U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11 tới nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đội sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 11-11) và Kyrgyzstan (17-11) trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Do Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia lùi lại gần 1 năm nên HLV Kim Sang Sik đã quyết định trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ mới để thử nghiệm đội hình. Bên cạnh đó, ông cũng muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi sau khi đã thi đấu liên tục suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, quyết định gọi đến 13 cầu thủ U23 lên tuyển trong tổng số 27 cầu thủ được triệu tập của nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

10 cầu thủ giành hạng 3 U23 châu Á 2026 có mặt ở đội tuyển Việt Nam

Dù chỉ là giải giao hữu nhưng HLV Kim Sang Sik đã có đến 2 lần điều chỉnh danh sách, từ 23 cầu thủ ban đầu lên 26 và cuối cùng là 27 cầu thủ. Đáng chú ý, 10/13 cầu thủ U23 được gọi từng giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia hồi đầu năm.

Ngoại trừ thủ môn Trung Kiên, Lý Đức và Lê Phát, cả 7 cầu thủ còn lại đều ra sân trong trận tranh hạng 3 thắng U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Đó là trung vệ Nhật Minh, Đức Anh, hậu vệ Minh Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Khuất Văn Khang, tiền đạo Thanh Nhàn và Đình Bắc.

Ba cầu thủ U23 còn lại là tiền đạo Trần Ngọc Sơn (sinh năm 2003), Nguyễn Đăng Dương và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh (cùng sinh năm 2005).

Ngọc Sơn từng được ông Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6-2024 nhưng không tìm được vị trí. Quang Vinh vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam vào đến tứ kết Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản.

Còn Đăng Dương dù từng lên đội tuyển U23 Việt Nam nhưng chưa bao giờ lọt vào danh sách cuối cùng tranh tài tại một giải đấu chính thức.

Sau Asiad 2026, Lý Đức (trái) và Lê Phát (16) có cơ hội thể hiện mình ở đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: HỒ HẢI HOÀNG

Cuộc sàng lọc lớn của ông Kim

Với những gì đã thể hiện, Đình Bắc là cầu thủ duy nhất đủ sức đá chính ở đội tuyển Việt Nam và tạo nên sự khác biệt. Hai chân sút Ngọc Sơn và Lê Phát (cùng ghi 3 bàn ở V-League 2026-2027) cũng hứa hẹn tạo sức bật mới cho chính mình lẫn đội tuyển Việt Nam.



Nhưng hai chân sút đang thi đấu ở Giải hạng nhất như Thanh Nhàn và Đăng Dương sẽ phải nỗ lực gấp bội để tìm chỗ đứng. Đặc biệt là Thanh Nhàn còn chưa ghi bàn nào cho CLB Công An Nhân Dân sau 6 trận.

"Đôi cánh" của U23 Việt Nam Khuất Văn Khang và Phạm Minh Phúc cũng cần phải nỗ lực để chứng tỏ mình. Văn Khang phải cạnh tranh với người đồng đội ở CLB Thể Công - Viettel Phan Tuấn Tài, làm phương án dự phòng cho Nguyễn Văn Vĩ ở hành lang trái. Minh Phúc thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ xếp sau "chân chuyền" Trương Tiến Anh ở cánh phải.

Hàng thủ là nơi ông Kim sẽ thử nghiệm không ít sau kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 thất bại. Từng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trước đây là một lợi thế với Lý Đức và Nhật Minh. Nhưng cả hai phải nỗ lực để tìm cơ hội đá chính khi người đồng đội ở U23 Đức Anh lần đầu xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam. Chưa kể còn sự có mặt của tân binh Việt kiều Lương Chí Khải (Mỹ).

Tuy nhiên, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026 mới là nơi nhận được nhiều chú ý nhất. Không gọi Hoàng Đức, Quang Hải hay Lê Phạm Thành Long - bộ ba tiền vệ trung tâm từng đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cho thấy sẽ thử nghiệm nhiều ở vòng tròn giữa sân để làm mới lối chơi.

Bộ đôi U23 Quốc Cường và Quang Vinh có rất nhiều cơ hội để thể hiện mình sau màn trình diễn xuất sắc ở V-League 2026-2027. Quốc Cường chơi chững chạc ở CLB Công An TP.HCM, trong khi cầu thủ 21 tuổi Quang Vinh còn ghi đến 3 bàn, giúp CLB Sông Lam Nghệ An bay cao ở nhóm đầu.

Asian Cup 2027 bị hoãn, tương lai HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi Vòng chung kết Asian Cup 2027 bị hoãn không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị, mà còn khiến tương lai của HLV Kim Sang Sik bị đặt dấu hỏi.



