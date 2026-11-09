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U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Dù vẫn còn vắng tiền vệ Đức Phú mới được triệu tập bổ sung, đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng cho trận gặp U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam trao đổi chiến thuật với đội - Ảnh: N.K.

Chiều 9-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, nhằm sẵn sàng cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra vào 19h ngày mai trên sân Pleiku.

Trước buổi tập này, HLV Đinh Hồng Vinh đã phải bổ sung gấp 2 cầu thủ Nguyễn Đức Phú (CLB Công An TP.HCM) và Cao Hoàng Minh (Hoàng Anh Gia Lai) thay thế Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên) gặp chấn thương.

Ngoại trừ tiền vệ Đức Phú chỉ có thể có mặt vào sáng 10-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng để lắp ráp đội hình và chiến thuật cho trận ra quân. 

Theo đó 4 cầu thủ hội quân muộn vào sáng 9-11 gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Cảnh Tài đã có mặt trong buổi tập, bên cạnh Cao Hoàng Minh mới bổ sung. 

Do các tuyển thủ vừa trải qua thời gian thi đấu tại vòng 7 Giải hạng nhất và V-League 2026-2027, ban huấn luyện chủ yếu tập trung giúp các cầu thủ sớm bắt nhịp với guồng tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam. 

Song song đó, HLV Đinh Hồng Vinh lắp ghép đội hình và rèn kỹ chiến thuật cho các cầu thủ. Có thể nói, những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam sẽ được tung ra sân trong trận đấu với U23 Thái Lan.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội, ông cho biết: "Dù thời gian tập trung chuẩn bị rất ngắn, chỉ có hai ngày, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi trận mở màn gặp U23 Thái Lan".

"Thực tế, Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị cho tương lai của U23 Việt Nam, nhất là hướng đến những giải đấu quan trọng trong năm 2027. Vì vậy tôi hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ có một giải đấu cống hiến, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ", trợ lý của HLV Kim Sang Sik nói thêm.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Cầu thủ mới bổ sung Cao Hoàng Minh trên sân tập chiều 9-11 - Ảnh: ANH KHOA

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Williams Minh Hoàng (phải) tích cực tập luyện cùng các đồng đội - Ảnh: ANH KHOA

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 4.

HLV Đinh Hồng Vinh (trái) trao đổi với trợ lý trên sân tập chiều 9-11 - Ảnh: N.K.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 5.

Khoa Ngô (trái) trên sân tập đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại sân Pleiku. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan (ngày 10-11), U23 Singapore (12-11) và U23 Qatar (14-11).

Ngoài tiền thưởng cao (đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD), giải đấu còn là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Thái Lan - Ảnh 7.Dự họp báo bằng video quay sẵn, U23 Thái Lan tuyên bố sẽ đá hết mình với U23 Việt Nam

Do đến Việt Nam muộn và không kịp tham dự họp báo, HLV U23 Thái Lan chỉ dự bằng video quay sẵn và tuyên bố sẽ đá hết mình với U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.

 

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: U23 VIỆT NAM Đinh Hồng Vinh Hoàng Anh Gia LAi U23 Thái Lan Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng

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