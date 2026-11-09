Dự họp báo bằng video quay sẵn, U23 Thái Lan tuyên bố sẽ đá hết mình với U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh (trái) phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Chiều 9-11, Ban tổ chức Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã họp báo trước khi giải đấu bắt đầu tranh tài vào ngày mai tại sân Pleiku.

Do đội tuyển U23 Thái Lan dự kiến chỉ đến sân bay Pleiku vào 17h50 hôm nay, nên HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã không kịp tham dự buổi họp báo. Vì thế, nhà cầm quân người Thái Lan này chỉ phát biểu qua video clip quay sẵn để nói về giải đấu.

Ông nói: "Đối với Gia Lai VTV Cup 2026, đây là thế hệ mới của chúng tôi cùng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trước đó. Giải đấu là bước đầu tiên để chúng tôi chuẩn bị cho thế hệ cầu thủ này hướng đến vòng loại U23 châu Á.

Điều chúng tôi quan tâm ở giải chính là các cầu thủ mới có thể kết hợp cùng với các cầu thủ kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi luôn là trình diễn những khả năng tốt nhất của mình trong mọi giải đấu. Thi đấu cùng ba đối thủ chất lượng như U23 Việt Nam, U23 Qatar và U23 Singapore sẽ là cơ hội tốt cho chúng tôi.

Trận đấu mở màn của chúng tôi gặp U23 Việt Nam là rất đặc biệt, đem đến sự cạnh tranh giữa hai đội. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình.

HLV đội tuyển U23 Thái Lan - ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul phát biểu qua video clip - Ảnh chụp màn hình

Chúng tôi tin chắc rằng người hâm mộ sẽ rất háo hức với trận đấu thú vị này. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan sẽ ủng hộ đội tuyển U23 Thái Lan tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026".

Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam kết hợp giữa các cầu thủ vừa tham dự Asiad và các giải trước đó.

Ông nói: "Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ giúp chúng tôi tích lũy được kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu thể hiện vì màu cờ sắc áo, cống hiến, thành lập một đội tuyển U23 tốt nhất trong tương lai".

Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ: "U23 Việt Nam mới tập trung vài ngày, thời gian gấp rút. Vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực trong buổi tập chiều nay, thể hiện được sự đoàn kết với nhau để chiến đấu trận ngày mai tốt hơn, cố gắng giành 3 điểm trước U23 Thái Lan".

Thủ môn Cao Văn Bình (trái) tại cuộc họp báo - Ảnh: N.K.

Ngoài U23 Thái Lan và U23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng trận cuối gặp U23 Qatar là trải nghiệm tốt cho cầu thủ cũ và mới của U23 Việt Nam.

"Như tôi đã chia sẻ, mục tiêu cho giải lần này là thể hiện sự khát khao cống hiến và thi đấu tốt. Chúng tôi sẽ tích lũy, chuẩn bị cho một đội bóng tốt trong năm 2027", ông nói thêm.

HLV Jose Angel Ziganda Lacunza của U23 Qatar chia sẻ: "Chúng tôi muốn cảm ơn vì sự chào đón và có mặt tại đây. Giải đấu này là cơ hội tốt cho chúng tôi vì chưa có thời gian tập luyện, thi đấu. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ có cơ hội làm việc".

Nói về lý do chọn giải đấu của Việt Nam, HLV Jose Angel lý giải: "Chúng tôi có phân tích, muốn tận dụng cơ hội đá với nhiều đối thủ để biết mình đang ở đâu. Có những cầu thủ chưa được làm việc nhiều, đây là cơ hội để đội chúng tôi cùng tập trung và tập luyện để biết chúng tôi cần điều gì và tình hình của đội mình đang như thế nào".

HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore nói: "Với sự chuẩn bị thời gian qua, chúng tôi mong muốn có thể tạo ra sự phát triển cầu thủ trẻ. Chúng tôi có chuẩn bị về lực lượng. Giải này là cơ hội tốt cho cầu thủ và đội tuyển Singapore nói chung. U23 Singapore cố gắng thể hiện tốt và tích lũy kinh nghiệm".