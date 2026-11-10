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Cắt bỏ quá nhiều môn truyền thống ở SEA Games, Malaysia bị Indonesia công kích

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Việc hàng loạt môn quen thuộc bị loại khỏi SEA Games 2027 khiến giới thể thao Indonesia phản ứng mạnh, thậm chí xuất hiện đề xuất cân nhắc tẩy chay đại hội tại Malaysia.

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Futsal nữ là một trong những nội dung thi đấu quen thuộc bị Malaysia cắt bỏ ở SEA Games - Ảnh: N.K.

Theo báo Antara ngày 9-11, ông Krisna Bayu, Chủ tịch Liên đoàn Sambo đồng thời là thành viên ban chấp hành Ủy ban Olympic Indonesia, đặt vấn đề nước này cần có thái độ cứng rắn với phía chủ nhà SEA Games 2027 - Malaysia.

Ông đề cập khả năng tẩy chay và yêu cầu cải tổ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), cho rằng quyền lợi của VĐV và tương lai thể thao khu vực đang bị ảnh hưởng. 

Tranh cãi xuất phát từ danh sách được SEAGF thông qua ngày 30-10, gồm 43 môn với 473 nội dung, giảm khoảng bảy môn và 100 nội dung so với SEA Games 2025 tại Thái Lan.

Nhiều môn quen thuộc như rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, vật, cờ vua, kickboxing, jujitsu, leo núi thể thao và ba môn phối hợp không có tên. Bóng chuyền bãi biển cùng hai nội dung đồng đội nam, nữ cầu lông cũng vắng mặt. 

Trước phát biểu của ông Krisna, các liên đoàn Indonesia đã liên tiếp phản ứng. Liên đoàn Đua thuyền Indonesia (PODSI) cho biết nhóm môn này mang về 9 HCV trong tổng số 25 huy chương tại SEA Games 2025. Việc bị loại khiến các VĐV mất cơ hội bảo vệ thành tích, đồng thời ảnh hưởng kế hoạch đào tạo dài hạn.

PODSI còn cáo buộc Malaysia không giữ thỏa thuận trước đó. Theo liên đoàn này, cuộc họp SEAGF ngày 31-5-2024 đã thống nhất chương trình cho ba kỳ đại hội 2025, 2027 và 2029, trong đó có đua thuyền. PODSI yêu cầu cơ quan quản lý thể thao Indonesia gửi văn bản phản đối, đề nghị xem xét lại quyết định. 

Thiệt hại cũng hiện rõ ở ba môn phối hợp và các nội dung liên quan, vốn đem về cho Indonesia bảy HCV năm 2025. Trong khi đó, leo núi thể thao đóng góp bốn HCV trên sáu nội dung tại kỳ đại hội gần nhất.

Liên đoàn Leo núi Indonesia nhấn mạnh SEA Games còn là bước đệm cho tài năng trẻ. Những nhà vô địch lead năm 2025 thuộc lứa U17, còn các VĐV thắng nội dung tốc độ thuộc lứa U19. Mất sân chơi này đồng nghĩa một thế hệ trẻ mất cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế. 

Cắt bỏ quá nhiều môn truyền thống ở SEA Games, Malaysia bị Indonesia công kích - Ảnh 1.

Ông Krisna Bayu (giữa) là thành viên Ủy ban Olympic Indonesia - Ảnh: JPNN

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia Raja Sapta Oktohari yêu cầu chương trình thi đấu phải cân bằng lợi ích giữa các thành viên. Ông cho rằng thay đổi không chỉ tác động đến cuộc đua huy chương mà còn ảnh hưởng quá trình phát triển VĐV. 

Đáng chú ý, giữa lúc nhiều môn bị cắt, bowling tăng từ sáu lên 22 bộ huy chương. Theo BowlingLife, một số nội dung được chia theo ba kiểu phủ dầu đường băng. Phía bowling Malaysia giải thích đây là thử nghiệm nhằm mở rộng cơ hội thi đấu. 

Về phía chủ nhà, Phó chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia Nur Azmi Ahmad từng khẳng định sau cuộc họp ngày 30-10 rằng các nước không phản đối danh sách. Báo Utusan dẫn lời ông cho biết chương trình đã chốt, không còn khả năng bổ sung vì thời gian chuẩn bị hạn chế.

Tuyên bố này được đưa ra trước chuỗi phản ứng công khai từ Indonesia. SEA Games 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 29-9 tại Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. 

Cắt bỏ quá nhiều môn truyền thống ở SEA Games, Malaysia bị Indonesia công kích - Ảnh 4.Malaysia gây bức xúc vì 'trọng nam khinh nữ' ở SEA Games

Quyết định chỉ tổ chức futsal nam tại SEA Games 2027 của chủ nhà Malaysia đang đặt ra câu hỏi về sự bình đẳng giữa các vận động viên nam và nữ, nhất là khi futsal nữ vừa có nhiều đội tham dự hơn nam ở kỳ đại hội trước.

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    Chủ đề: vật Indonesia futsal SEA Games đua thuyền

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