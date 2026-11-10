Thể thức khắc nghiệt chờ đón Lê Quang Liêm tại giải Total Chess

Không dễ cho Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tại giải cờ vua Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 - Ảnh: FIDE

Từ ngày 10 đến 20-11, làng cờ vua thế giới sẽ đổ dồn sự chú ý về khách sạn sang trọng Anantara New York Palace tại thủ đô Budapest (Hungary), nơi diễn ra giải Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 có sự góp mặt của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm.

Đóng vai trò là giải đấu thử nghiệm mang tính cách mạng cho hệ thống giải đấu chính thức năm 2027, giải đấu quy tụ 24 siêu Đại kiện tướng xuất sắc nhất, trong đó có kỳ số 1 thế giới Magnus Carlsen, "thần chớp" Hikaru Nakamura,...

Để khởi động và phân loại hạt giống cho toàn bộ giải đấu, 24 kỳ thủ sẽ bước vào tranh tài ở 9 ván cờ chớp theo hệ Thụy Sĩ.

Kết quả xếp hạng của vòng đấu mở màn này giữ vai trò then chốt khi được sử dụng làm chỉ số phụ đầu tiên để phân định thứ bậc trong trường hợp có các kỳ thủ bằng điểm ở những chặng tiếp theo.

Bước sang giai đoạn vòng bảng, các kỳ thủ được chia đều vào 4 bảng đấu, mỗi bảng gồm 6 người.

Đáng chú ý, 4 kỳ thủ sở hữu hệ số Elo cao nhất giải sẽ được phân bổ làm hạt giống số một ở 4 bảng riêng biệt.

Vậy nên, kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ chạm trán nhiều siêu Đại kiện tướng là điều khó tránh khỏi.

Tại đây, các trận đấu diễn ra theo thể thức bán tiêu chuẩn với thời gian kiểm soát 45 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi (45+30), thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm.

Mỗi ván thắng mang về 3 điểm, hòa nhận 1 điểm và thua không có điểm, trường hợp bằng điểm số sẽ xét thứ hạng ở vòng cờ chớp ban đầu.

Khép lại vòng bảng, các kỳ thủ có cùng vị trí xếp hạng ở cả 4 bảng sẽ được xếp chung vào một nhánh đấu loại trực tiếp.

Theo đó, 4 kỳ thủ đứng đầu các bảng sẽ bước vào nhánh tranh chức vô địch và chỉ người chiến thắng cuối cùng ở nhánh này mới trở thành quán quân giải Total Chess World Championship 2026.

Tại các vòng knock-out, sự căng thẳng giữa các ván đấu được đẩy lên khi mỗi cặp đấu là một trận mini-match kéo dài trong 2 ngày.

Kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch - Ảnh: FIDE

Mỗi ngày thi đấu là một cuộc thử thách về năng lực và thể lực với 4 ván cờ chớp (thời gian 3 phút cộng 2 giây, thắng nhận 1 điểm, hòa nhận 0,5 điểm); 2 ván cờ nhanh (thời gian 15 phút cộng 10 giây, thắng nhận 4 điểm, hòa nhận 2 điểm); 1 ván bán tiêu chuẩn (thời gian 45 phút cộng 30 giây, thắng nhận 8 điểm, hòa nhận 4 điểm).

Các kỳ thủ sẽ giành quyền đi tiếp nếu giành chiến thắng ở một ngày và ít nhất cầm hòa ở ngày còn lại.

Trong trường hợp bất phân thắng bại sau hai ngày thi đấu khi mỗi bên thắng một ngày hoặc cả hai ngày đều hòa, trận chiến sẽ được định đoạt bằng ván cờ sinh tử Armageddon.

Kỳ thủ sở hữu tổng điểm tích lũy cao hơn qua hai ngày sẽ nắm quyền chọn màu quân. Nếu tổng điểm bằng nhau, hai bên sẽ tiến hành đấu thầu thời gian kín để xác định người cầm quân Đen.

Bên cạnh thể thức độc đáo, ban tổ chức cũng siết chặt tính cống hiến và tính chuyên nghiệp của giải đấu.

Các kỳ thủ tuyệt đối không được phép đề nghị hòa trong 30 nước đi đầu tiên nhằm loại bỏ những ván đấu hòa chiến thuật nhàm chán.

Đồng thời, quy định thời gian đến muộn tối đa chỉ là 15 phút và nếu vượt quá mốc này kỳ thủ sẽ bị xử thua ván đấu ngay lập tức.

Với nhịp độ biến hóa liên tục giữa tốc độ và chiều sâu chiến thuật, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc mãn nhãn cho người hâm mộ cờ vua thế giới.