Các đối thủ của Việt Nam liên tiếp nhận tin dữ ở World Cup U17

Tiền đạo Toure không thể đối đầu U17 Việt Nam ở World Cup U17 sắp tới - Ảnh: AFCON

Theo thông tin công bố ngày 9-11, Abdoulaye Toure không góp mặt trong lực lượng Mali - đối thủ của tuyển Việt Nam ở World Cup U17, diễn ra tại Qatar.

Đây là mất mát đáng kể với đội bóng nằm cùng bảng G với Việt Nam, bởi chân sút trẻ tuổi này từng trực tiếp mang về chiến thắng quyết định giúp Mali giành vé dự giải.

Tại lượt cuối vòng bảng Giải U17 châu Phi hồi tháng 5, Mali bước vào trận gặp Tanzania sau hai trận hòa liên tiếp. Trong thời điểm đội bóng cần một người tạo khác biệt, Touré ghi cả hai bàn ở phút thứ 3 và 41, giúp Mali thắng 2-1.

Cú đúp đưa Mali vào tứ kết với năm điểm, đồng thời bảo đảm suất dự World Cup. Toure còn được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Vì vậy, sự vắng mặt của anh khiến Mali mất một phương án tấn công đã chứng minh khả năng giải quyết những trận đấu quan trọng.

Tai họa đến với tiền đạo thuộc Học viện Les Betons Armes ở Bamako hồi tháng 9, trong trận Mali thắng Burkina Faso B 6-0 tại Đại hội thể thao Liên minh các quốc gia Sahel.

Báo L’Essor cho biết Toure bị thương nặng sau pha va chạm với thủ môn đối phương, người nhận thẻ đỏ. Anh được đưa khẩn cấp tới bệnh viện và sau đó phải phẫu thuật.

Ngày 10-9, L’Essor dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Mali Abdoul Kassim Ibrahim Fomba xác nhận ca phẫu thuật thành công, nhưng cầu thủ cần thời gian dài hồi phục. Ông cũng nhấn mạnh Toure là một nhân tố quan trọng của đội.

Khoảng thời gian hồi phục kéo dài khiến chân sút này lỡ cơ hội tranh tài tại Qatar. Mới đây, truyền thông nước này đã xác nhận Toure sẽ không thể dự giải

Trước Mali, U17 Bỉ cũng gặp khó khi Anderlecht không cho bốn tài năng Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji tham dự World Cup.

Theo báo chí Bỉ, Onia Seke được giữ để phục vụ đội một, còn ba cầu thủ kia giúp đội dự bị RSCA Futures đua trụ hạng. Danh sách dự giải vì thế chỉ có hai đại diện Anderlecht là Mattis Seghers và Ilyas Benktib.

Đáng chú ý nhất là Onia Seke, người vừa được FIFA chọn làm gương mặt đáng xem của Bỉ. Cầu thủ chạy cánh này có bốn bàn sau 11 trận cho U17, từng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Pháp ở bán kết U17 châu Âu năm nay, góp công đưa Bỉ tới ngôi á quân.

Tại World Cup U17 2026, Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11. Hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội.