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6 đội bóng Đông Nam Á 'không có' FIFA Days tháng 11

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Khu vực Đông Nam Á trải qua dịp FIFA Days tháng 11 không quá sôi động khi có đến hơn một nửa số đội không thi đấu quốc tế.

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Tuyển Indonesia sẽ không thi đấu dịp FIFA Days tháng 11 - Ảnh: ANH KHOA

Theo lịch FIFA Days tháng 11 diễn ra từ ngày 9 đến 17-11, các đội tuyển quốc gia thường có cơ hội thi đấu hai trận. Kết quả của hai trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA cuối cùng của năm 2026. 

Tuy nhiên, có tới 6 đội tuyển Đông Nam Á không thi đấu trong đợt FIFA Days cuối cùng của năm nay gồm: Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Trong số các đội tuyển Đông Nam Á không thi đấu ở FIFA Days tháng 11, Indonesia là đội có thứ hạng FIFA cao nhất, đứng thứ 116 thế giới. 

Tiếp theo là Philippines (hạng 136), Myanmar (hạng 159), Campuchia (hạng 177), Lào (hạng 188) và Timor Leste đứng cuối cùng ở vị trí 202.

Đội tuyển Indonesia không có trận giao hữu nào trong dịp FIFA Days tháng 11 sau khi trận đấu với Jordan, dự kiến diễn ra tại Amman vào ngày 13-11, bị hủy bỏ.

Indonesia từng liên hệ với Hong Kong để tìm đối thủ thay thế nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cuối cùng quyết định tổ chức đợt tập trung tập luyện tại Bali trong thời gian diễn ra FIFA Days.

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia có hai năm liên tiếp không thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 11, vào các năm 2025 và 2026.

Trong khi đó, 5 đội tuyển Đông Nam Á có kế hoạch thi đấu giao hữu ở loạt FIFA Days tháng 11. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Thái Lan có lịch thi đấu với Brunei và một trong hai đối thủ Oman hoặc Tajikistan (ở trận chung kết hoặc tranh hạng 3 King's Cup).

Đáng chú ý, Singapore là đội tuyển Đông Nam Á thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong dịp FIFA Days tháng 11, khi có cơ hội đối đầu với hai đội bóng Nam Mỹ là Paraguay và Brazil. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia sẽ lần lượt so tài với Trung Quốc và Yemen.

    - Ảnh 2.Indonesia, Malaysia có hàng loạt cầu thủ bị FIFA cấm đăng ký

    Bóng đá Malaysia và Indonesia đang dẫn đầu Đông Nam Á về số trường hợp bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới. Đáng chú ý, Malaysia có tới 33 trường hợp, còn Indonesia 21 trường hợp.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: việt nam Đông Nam Á FIFA Days indonesia Thái Lan

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