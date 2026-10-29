Cầu thủ Indonesia 'mất tích' bí ẩn ở đội bóng Đức

Kevin Diks ngồi ngoài 2 trận gần nhất của Borussia Monchengladbach - Ảnh: BOLA

Kể từ khi xuất hiện trong trận Borussia Monchengladbach thua Hoffenheim 1-2 ở vòng 6 Giải vô địch Đức (Bundesliga), đội trưởng tuyển Indonesia Kevin Diks đã vắng mặt trong 2 trận gần nhất của Monchengladbach gặp Stuttgart (vòng 7 Bundesliga, 24-10), và Karlsruher (vòng 2 Cúp quốc gia Đức, 28-10).

Việc Kevin Diks không được đăng ký trong 2 trận gần nhất của Borussia Monchengladbach khiến các CĐV và truyền thông Indonesia lo lắng.

Ngay lập tức, CLB Đức đã lên tiếng giải thích cho sự vắng mặt của Diks. Borussia Monchengladbach khẳng định: "Diks không thể góp mặt ở hai trận đấu gấn nhất của CLB là vì lý do cá nhân".

Tuy vậy, CLB Borussia Monchengladbach không nói rõ "lý do cá nhân" khiến Diks ngồi ngoài. Có giả thuyết cho rằng, đội trưởng Indonesia bị Borussia Monchengladbach xử phạt nội bộ hoặc không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng Đức.

Nhưng giới chuyên gia Indonesia cho rằng, Diks vẫn là trụ cột ở hàng thủ của Monchengladbach và không có chuyện anh bị loại vì chuyên môn. Trong trận Borussia Monchengladbach thua Hoffenheim 1-2, Diks là 1 trong những cầu thủ được chấm điểm cao nhất.

Cuối tuần này ở vòng 8 Giải vô địch Đức, Monchengladbach sẽ tiếp đón Paderborn 07 trên sân nhà. Truyền thông Indonesia cho rằng, đây sẽ là thời điểm đội trưởng tuyển quốc gia nước này sẽ trở lại.