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Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bỉ, New Zealand và Mali tại vòng bảng U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026 - Ảnh 1.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam mở màn hành trình tại bảng G bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ lúc 20h ngày 20-11 (giờ Việt Nam). Đây là thử thách đáng kể khi đối thủ đến từ châu Âu được đánh giá cao về kỹ thuật và tư duy chiến thuật.

Sau đó, thầy trò ông Cristiano Roland gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11. Đại diện châu Đại Dương có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi thế giới khi chuẩn bị tham dự U17 World Cup lần thứ 12.

Đáng chú ý, sáu cầu thủ trong đội hình của họ từng góp mặt ở giải năm 2025.

Lượt cuối diễn ra lúc 20h ngày 26-11, U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali. Đội bóng châu Phi thuộc nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm, hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho các học trò HLV Roland.

Cả ba trận vòng bảng của U17 Việt Nam đều diễn ra tại khu tổ hợp Aspire Zone ở Al Rayyan, Qatar. Với ba trận trong 7 ngày, việc phân phối sức lực và duy trì sự tập trung sẽ là bài toán quan trọng của đội tuyển.

Ngoài cơ hội tranh vé đi tiếp, giải đấu còn giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ đến từ ba châu lục.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026 - Ảnh 2.U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0

Đội tuyển U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0, trong trận đấu tập trước thềm U17 World Cup 2026.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: U17 Việt Nam Lịch thi đấu U17 Việt Nam U17 lịch thi đấu u17 world cup U17 World Cup

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