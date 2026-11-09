U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0

U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Fiji - Ảnh: VFF

Chiều 9-11 theo giờ UAE, đội tuyển U17 Việt Nam đá tập với U17 Fiji. Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar, bước vào tranh tài tại VCK U17 World Cup 2026.

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Lê Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng nỗ lực tìm bàn gỡ. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng lẫn nhau, đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 2-0 U17 Fiji. Ngoại trừ vị trí thủ môn, trận này HLV Roland trao cơ hội thi đấu cho tất cả cầu thủ với những khoảng thời gian khác nhau.

Theo kế hoạch, chiều 11-11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, chủ nhà U17 World Cup 2026. Trước khi đi Qatar, HLV Roland sẽ tiếp tục rút gọn danh sách xuống còn 21 cầu thủ để đăng ký thi đấu.

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19-11 đến 13-12, có 48 đội chia làm 12 bảng. U17 Việt Nam ở bảng G, sẽ lần lượt đấu Bỉ, New Zealand và Mali. Nếu đứng nhất, nhì hoặc là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ vào vòng loại trực tiếp.