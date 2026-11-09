Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Đội tuyển U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0, trong trận đấu tập trước thềm U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng Fiji 2-0 - Ảnh 1.

U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Fiji - Ảnh: VFF

Chiều 9-11 theo giờ UAE, đội tuyển U17 Việt Nam đá tập với U17 Fiji. Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar, bước vào tranh tài tại VCK U17 World Cup 2026.

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Lê Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỉ số trận đấu. 

Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U17 Fiji cũng nỗ lực tìm bàn gỡ. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng lẫn nhau, đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. 

Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 2-0 U17 Fiji. Ngoại trừ vị trí thủ môn, trận này HLV Roland trao cơ hội thi đấu cho tất cả cầu thủ với những khoảng thời gian khác nhau. 

TIN LIÊN QUAN

Theo kế hoạch, chiều 11-11, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, chủ nhà U17 World Cup 2026. Trước khi đi Qatar, HLV Roland sẽ tiếp tục rút gọn danh sách xuống còn 21 cầu thủ để đăng ký thi đấu.

U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19-11 đến 13-12, có 48 đội chia làm 12 bảng. U17 Việt Nam ở bảng G, sẽ lần lượt đấu Bỉ, New Zealand và Mali. Nếu đứng nhất, nhì hoặc là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam thắng Fiji 2-0 - Ảnh 3.U17 Việt Nam đã đến UAE, chuẩn bị đấu Fiji

Sau chuyến bay từ Hà Nội, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại UAE để tập huấn đợt cuối cho U17 World Cup 2026. Đội sẽ chuẩn bị thi đấu giao hữu với U17 Fiji trong ít ngày tới.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: U17 Việt Nam Cristiano Roland Fiji

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất