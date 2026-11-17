U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự U17 World Cup - Ảnh: T.V.C

Trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ thế giới, U17 là cấp độ trẻ nhất được FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) tổ chức thành World Cup. U17 World Cup lần đầu tiên được tổ chức năm 1985 tại Trung Quốc với chức vô địch thuộc về Nigeria.

U17 World Cup có lịch sử hơn 4 thập kỷ

Sau 21 lần tổ chức, Nigeria cũng trở thành nền bóng đá thành công nhất lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch. Brazil (4), Ghana và Mexico (cùng 2) xếp ở các vị trí tiếp theo. Cho đến nay, Saudi Arabia là đội U17 châu Á duy nhất từng vô địch giải đấu.

Sau 41 năm hình thành và phát triển, U17 World Cup đã trở thành sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ xuất sắc. Giải đấu còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo và phát triển những ngôi sao bóng đá tương lai.

Nhiều cầu thủ nổi tiếng như Ronaldinho, Toni Kroos, Cesc Fàbregas và Phil Foden từng gây ấn tượng tại các kỳ U17 World Cup trước khi vươn lên đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp.

Sự quan trọng của U17 World Cup được thể hiện bằng việc từ năm 2025, giải đấu đã nâng quy mô lên 48 đội và diễn ra mỗi năm 1 lần. Sự thay đổi lịch sử này được đánh giá là tăng cường sân chơi cho các cầu thủ trẻ, kích thích một giai đoạn phát triển quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của các cầu thủ.

U17 World Cup là điểm tựa tương lai

U17 World Cup sẽ là cơ hội để bóng đá thế giới trình làng những ngôi sao mới - Ảnh: REUTERS

Đối với những cầu thủ ở độ tuổi 16-17, U17 World Cup là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ, mang đến cơ hội thi đấu quốc tế, đối đầu với những tài năng xuất sắc cùng thế hệ và thu hút sự chú ý của các tuyển trạch viên hàng đầu.

U17 World Cup chưa bao giờ là cuộc cạnh tranh danh hiệu đơn thuần. Giải đấu còn phản ánh phần nào hiệu quả của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ ở từng quốc gia. Những đội tuyển có thành tích tốt thường cho thấy sự đầu tư vào công tác tuyển chọn, huấn luyện, phát triển kỹ thuật và tư duy chiến thuật từ lứa tuổi thiếu niên.

U17 World Cup có thể trở thành bước ngoặt sự nghiệp của nhiều cầu thủ đến từ châu Phi, châu Á và các nền bóng đá đang phát triển. Một màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu có thể giúp cầu thủ nhận được sự quan tâm từ những câu lạc bộ chuyên nghiệp, mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng cao và phát triển sự nghiệp quốc tế.

Một trong những giá trị lớn nhất của U17 World Cup là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu dưới áp lực cao. Những trận đấu quốc tế giúp họ rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích nghi chiến thuật, tinh thần đồng đội và kỹ năng xử lý tình huống.

Đối với Việt Nam, U17 World Cup là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược trong công tác phát triển bóng đá trẻ. Dự U17 World Cup 2026 là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam cọ xát với những nền bóng đá mạnh, qua đó đánh giá khoảng cách về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và năng lực thi đấu quốc tế. U17 World Cup 2026 là lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền góp mặt. Đây là động lực thúc đẩy các câu lạc bộ, học viện và liên đoàn bóng đá địa phương đầu tư bài bản hơn vào đào tạo trẻ.