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New Zealand mạnh thế nào tại vòng chung kết U17 World Cup 2026?

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Nằm trong bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 New Zealand được truyền thông đánh giá là ẩn số thú vị của bảng đấu này.

U17 New Zealand mạnh hay yếu? - Ảnh 1.

Đội trưởng U17 New Zealand Ethan Dyer (áo trắng) được trang chủ FIFA đánh giá cao - Ảnh: FIFA

Hướng tới U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 này, Liên đoàn Bóng đá New Zealand (NZF) đem đến 21 cầu thủ cực kì chất lượng để tham dự giải đấu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Martin Bullock, đại diện châu Đại Dương mang đến giải đấu một tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và sức trẻ đầy khát vọng.

Trước đó, tấm vé đến Qatar được U17 New Zealand giành một cách thuyết phục sau khi đăng quang ngôi vô địch Giải vô địch U16 nam OFC 2025 tổ chức tại Quần đảo Solomon.

Bộ khung của U17 New Zealand tại giải đấu lần này vẫn là 17 gương mặt từng góp công lớn trong chiến dịch vô địch U16 Nam OFC 2025 của nước nhà.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm trận mạc cũng là điểm tựa vững chắc cho "All Whites" trẻ khi họ sở hữu 6 gương mặt từng trải nghiệm bầu không khí tại FIFA U17 World Cup 2025 bao gồm: Joseph Chalabi, đội trưởng Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre.

Trong danh sách 21 cầu thủ, có 4 cái tên hiện đang thi đấu tại Úc gồm Ethan Dyer, Will Martin, John Woldegiorgis và Keigo Shimokawa. 

Trong đó, sự hiện diện của Keigo Shimokawa – cầu thủ gốc Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang đến thêm màu sắc mới mẻ và sự biến hóa cho lối chơi của đại diện châu Đại Dương.

Ngoài ra, đội trưởng Ethan Dyer cũng là nhân tố đáng chú ý bên phía Nea Zealand. Trung vệ thuộc biên chế Sydney FC được trang chủ FIFA đánh giá cao với lối chơi điềm tĩnh, khả năng phán đoán và điều phối bóng xuất sắc từ tuyến dưới.

Tại giải U16 OFC 2025 vừa qua, ngôi sao trẻ này đã thâu tóm danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đồng thời sẽ có kỳ World Cup U17 thứ hai trong sự nghiệp.

Thống kê từ FIFA cho thấy đây là lần thứ 12 trong lịch sử U17 New Zealand góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ trẻ, với thành tích tốt nhất là ba lần lọt vào vòng 16 đội (2009, 2011, 2015).

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 New Zealand nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 Mali và U17 Việt Nam.

Dù không được đánh giá cao bằng hai thế lực đến từ châu Âu và châu Phi là Bỉ hay Mali, nhà vô địch châu Đại Dương vẫn sở hữu nền tảng tổ chức phòng ngự vô cùng kỷ luật và lỳ lợm.

Theo lịch thi đấu chính thức, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán mang tính bản lề với U17 New Zealand vào ngày 23-11.

New Zealand mạnh hay yếu tại vòng chung kết U17 World Cup 2026? - Ảnh 3.Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bỉ, New Zealand và Mali tại vòng bảng U17 World Cup 2026.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: U17 World Cup 2026 U17 New Zealand New Zealand U17 World Cup U17 Việt Nam

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