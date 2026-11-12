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Tuyển futsal nữ Việt Nam thua sít sao New Zealand

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Chiều 12-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua New Zealand với tỉ số 2-3 trong dịp giao hữu tại TP.HCM.

Tuyển futsal nữ Việt Nam thua sít sao New Zealand - Ảnh 1.

Tuyển futsal nữ Việt Nam (áo đỏ) thua futsal nữ New Zealand - Ảnh: VFF

Chiều 12-11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp đón New Zealand tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM), trong dịp giao hữu quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026.

Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand thi đấu với nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuyển futsal New Zealand xếp hạng 29 thế giới, kém tuyển futsal nữ Việt Nam 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. Từ tình huống đá phạt trước khung thành đối phương, đội trưởng Lê Thị Thanh Ngân chuyền bóng thuận lợi để A Dắt Rin Tô dứt điểm một chạm, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, tuyển futsal nữ New Zealand đẩy cao đội hình, tận dụng ưu thế về thể hình để gia tăng sức ép. Đội khách tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm, song thủ môn Trần Thị Hải Yến cùng các đồng đội đã thi đấu tập trung, bảo toàn lợi thế dẫn bàn cho Việt Nam đến hết hiệp một. 

Sang hiệp hai, New Zealand gia tăng sức ép và gỡ hòa 1-1 nhờ công của đội trưởng Hannah Kraakman. Tiếp đà hưng phấn, đội khách tiếp tục có 2 bàn thắng để nâng tỉ số lên 3-1 do công của Jamie Evans và Libby Boobyer. 

Những phút cuối trận, tuyển futsal nữ Việt Nam chơi power-play. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 của Nguyễn Thị Vân Anh. 

Trong hơn 2 phút cuối, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công, tạo thêm một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhận thất bại sít sao 2-3 trước New Zealand. 

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Hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau ở trận giao hữu lượt về, diễn ra lúc 16h ngày 14-11 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM. 

Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027 tại Saudi Arabia. Hai trận giao hữu với New Zealand là dịp để HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng ban huấn luyện đánh giá quá trình chuẩn bị, rà soát lực lượng và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi.

Tuyển futsal nữ Việt Nam thua sít sao New Zealand - Ảnh 3.Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga và Kyrgyzstan trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: futsal tuyển futsal nữ Việt Nam new zealand futsal Việt Nam

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