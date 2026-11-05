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Futsal Việt Nam nâng chất để trở lại World Cup

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Nâng chất Giải futsal Vô địch quốc gia và Cúp quốc gia trong năm 2027 là quyết tâm của những nhà tổ chức, nhằm đưa đội tuyển futsal Việt Nam trở lại sân chơi World Cup.

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CLB Thái Sơn Bắc ăn mừng đăng quang Giải futsal vô địch quốc gia 2026 - Ảnh: N.K

Sáng 5-11, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải futsal HDBank Quốc gia năm 2026 và triển khai phương hướng, kế hoạch năm 2027 tại TP.HCM. 

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc VOV, Trưởng ban Chỉ đạo các giải futsal HDBank Quốc gia năm 2026; ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan.

Hội nghị là dịp đánh giá những kết quả nổi bật của mùa giải vừa qua, nhìn lại chặng đường 10 năm VOV phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia; đồng thời xác định những định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và vị thế futsal Việt Nam.

Năm 2026 ghi dấu một mùa giải đặc biệt về chuyên môn khi chứng kiến CLB Thái Sơn Bắc lần lượt đăng quang tại Giải tutsal HDBank Vô địch Quốc gia và Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia.

Ở Giải vô địch quốc gia, CLB Thái Sơn Bắc vượt qua "tượng đài" Thái Sơn Nam TP.HCM để vô địch. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, đại diện thủ đô đăng quang sau lần đầu tiên vào năm 2010. 

Futsal Việt Nam nâng chất để trở lại World Cup - Ảnh 1.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc VOV trao Bằng khen cho đại diện Ngân hàng HDBank tại Hội nghị - Ảnh: BTC

Ở Cúp Quốc gia, CLB Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 4-2 trong trận chung kết. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng này đăng quang, qua đó cân bằng thành tích của CLB Thái Sơn Nam TP.HCM.

Hai chức vô địch trong cùng năm không chỉ cho thấy sự ổn định về lực lượng và năng lực cạnh tranh của CLB Thái Sơn Bắc, mà còn phản ánh tính hấp dẫn, quyết liệt của giải đấu. 

Bên cạnh 2 giải đấu chuyên nghiệp, Giải futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2026 tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. 

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Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF ghi nhận vai trò phối hợp của VOV và sự đồng hành của Ngân hàng HDBank trong việc duy trì, phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia. 

Về phần mình, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc VOV chia sẻ: "Với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tôi mong muốn và đề nghị VOV, VFF và HDBank tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức các giải đấu. 

Cần định hướng phát triển hệ thống Giải futsal HDBank không chỉ là các sân chơi thể thao chuyên nghiệp mà từng bước trở thành một thiết chế hoạt động thể thao có sức lan tỏa, gắn bó với đời sống văn hóa và cộng đồng". 

Theo kế hoạch dự kiến, Giải futsal Vô địch Quốc gia được tổ chức từ 20-2 đến 20-6. Giải futsal Cúp Quốc gia tổ chức từ 28-7 đến 8-8. Đối với Giải futsal Sinh viên khu vực Hà Nội, Ban tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp trong tháng 10 hoặc tháng 11.

Futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2028

Đội tuyển futsal Việt Nam đã 2 lần liên tiếp tham dự Vòng chung kết World Cup futsal 2016, 2021 và đều vào đến vòng 16 đội. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã không thể giành vé dự World Cup futsal 2024.

Vì thế, mục tiêu sắp tới của futsal Việt Nam là giành vé dự World Cup futsal 2028.

- Ảnh 2.Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Thách thức cho futsal TP.HCM

Lập kỷ lục vô địch ở Giải futsal VĐQG, nhưng TP.HCM lại không thành công ở 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 và 2022. Liệu lần này sẽ khác trong kỳ tranh tài trên sân nhà?

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: World Cup futsal VOV đội tuyển futsal Việt Nam futsal

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