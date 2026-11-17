U17 Bỉ sở hữu lực lượng mạnh, dồi dào nhân tài và vừa mới giành vị trí á quân tại U17 Euro 2026 - Ảnh: UEFA

Tại U17 World Cup 2026, U17 Bỉ sẽ gặp U17 Việt Nam lúc 20h ngày 20-11 tại khu tổ hợp Aspire (Qatar). Sau đó, thầy trò HLV Vermant lần lượt đối đầu Mali vào ngày 23-11 và New Zealand ngày 26-11.

Đây là lần thứ tư Bỉ góp mặt ở World Cup U17. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba năm 2015. Còn ở giải đấu năm ngoái, họ dừng bước tại vòng 32 đội trước Bồ Đào Nha, nhà vô địch sau đó.

Vắng ngôi sao tấn công

Bỉ toàn thắng cả 6 trận qua hai vòng loại U17 Euro, đồng thời cũng là vòng loại U17 World Cup 2026.

Tháng 6 vừa qua, tại U17 Euro 2026, Bỉ có lần đầu trong lịch sử vào chung kết. Họ xuất sắc cầm hòa Ý 1-1, nhưng để thua đau 3-4 trên loạt luân lưu sau đó. Dù sao, tấm huy chương bạc phần nào cho thấy sức mạnh của tuyển U17 Bỉ.

Một trong những người chơi hay nhất của "Quỷ đỏ" ở giải đấu này là Noa Ojea. Anh ghi 1 bàn cùng nhiều lần đóng góp vào lối chơi chung.

Tuy nhiên, Ojea hay một số ngôi sao đã tỏa sáng khi đó là Jayden Onia Seke và Joshua Nga Kana đều vắng mặt trong danh sách tham dự U17 World Cup, được công bố hôm 11-11.

Nguyên nhân chính đến từ việc CLB Anderlecht không "nhả" người, khiến HLV Vermant mất tới 3 cầu thủ chất lượng. Trong một buổi họp báo, ông Vermant cho biết sẽ ưu tiên những cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, chơi đa năng bởi quân số 21 người khiến đội khó bố trí phương án dự phòng riêng cho từng vị trí.

HLV Sven Vermant phải tìm cách xoay xở khi có nhiều ngôi sao vắng mặt - Ảnh: UEFA

Dù thiếu các ngôi sao tấn công, U17 Bỉ vẫn giữ được nhiều mắt xích quan trọng. Thủ môn Mattis Seghers, hậu vệ Elie Mbavu, tiền vệ Louie Van Gelder và tiền đạo Ilyas Benktib đều đá chính ở chung kết châu Âu.

Ở tuyến giữa, Xander Dierckx đã có kinh nghiệm thi đấu cho Royal Antwerp tại giải vô địch quốc gia Bỉ, còn Jelle Driessen từng ghi bàn ở vòng chung kết U17 châu Âu. Trên hàng công, Benktib là cái tên đáng chú ý nhất trong số những người ở lại, với Kiyan Achahbar và Al-Hassan Kamara và Matteo Soria, là các lựa chọn để HLV Vermant thay đổi cách bố trí.

Thử nghiệm đội hình trước Việt Nam?

U17 Bỉ (áo đỏ) có thể hướng đến chức vô địch U17 World Cup 2026 - Ảnh: UEFA

Một chi tiết đáng chú ý là 5 bàn của Bỉ trước trận chung kết châu Âu đến từ 5 cầu thủ khác nhau. Benktib và Driessen đều có tên trong số đó, cùng hậu vệ Tinus Moorthamer. Cách mà Bỉ đưa tiền vệ và hậu vệ lên tham gia các tấn công là một phương án cho thấy hiệu quả rõ rệt, mang về không ít bàn thắng.

Trận gặp U17 Việt Nam hôm 20-11 sẽ là cơ hội cho HLV Vermant thử nghiệm lại cách chơi này. Trong bối cảnh hàng công không phải mạnh nhất, họ sẽ phải tìm cách thích nghi thật sớm.

Ông Vermant công khai hướng tới chức vô địch, song nhấn mạnh đội sẽ tính toán cho từng trận. Thể thức cho phép 2 đội đầu mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 32 đội.

Với Bỉ, một chiến thắng trước đội tuyển lần đầu dự giải như U17 Việt Nam sẽ tạo đà trước hai đối thủ giàu kinh nghiệm hơn: Mali từng vào chung kết năm 2015, còn New Zealand đã có 11 lần góp mặt ở giải này.