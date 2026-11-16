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U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở sân chơi World Cup

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập chính thức của U17 World Cup 2026 tại Qatar.

- Ảnh 1.

U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên trên cụm sân tập được FIFA sử dụng cho U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Chiều 16-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại cụm sân được FIFA sử dụng chính thức dành cho các đội tuyển tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026. 

Địa điểm tập luyện của thầy trò HLV Cristiano Roland là sân Al-Gharafa 5, cách khách sạn nơi đội lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe buýt.

Sân Al-Gharafa 5 nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây cũng là địa điểm từng được các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lựa chọn tập luyện trong những chuyến sang Qatar tập huấn, thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Không khí buổi tập diễn ra tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ khi thời điểm đội tuyển bước vào trận ra quân đã cận kề. 

Ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, giúp toàn đội duy trì trạng thái sẵn sàng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Về lực lượng tham dự giải, HLV Cristiano Roland hiện vẫn chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng. Do thời hạn đăng ký danh sách chính thức với FIFA vẫn còn, thành phần 21 cầu thủ của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước khi chốt lại theo quy định.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20-11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23-11 và U17 Mali ngày 26-11.

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam vào chiều 15-11.

"Với sự đồng hành và ủng hộ của Đại sứ quán, cùng sự cổ vũ của người hâm mộ, sức mạnh của toàn đội chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. U17 Việt Nam sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất vì đất nước, tiếp tục phát triển và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

- Ảnh 2.Một cầu thủ Việt Nam được FIFA chọn là gương mặt đáng xem của World Cup U17

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA chọn là cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam, trước vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 tại Qatar.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Cristiano Roland U17 World Cup 2026 Al-Gharafa 5 U17 Việt Nam qatar

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