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Chủ tịch FIFA nói gì về World Cup lần đầu có Việt Nam tham dự?

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Trước thềm U-17 World Cup 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có chuyến thị sát tại Qatar đồng thời có những nhận xét về giải đấu mà đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tham dự.

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Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (áo đen) nghe chủ nhà U17 World Cup 2026 Qatar báo cáo tình hình chuẩn bị - Ảnh: FIFA

Trước thềm U17 World Cup 2026 tại Qatar, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã có chuyến thị sát công tác chuẩn bị tại Doha, một tuần trước khi giải đấu chính thức khởi tranh. 

Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, sau kỳ tổ chức đầu tiên với thể thức 48 đội vào năm 2025.

U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12. 48 đội tuyển tham dự được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Đánh giá về giải đấu năm 2025, phiên bản đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, Chủ tịch FIFA cho rằng đây là một sự kiện thành công và mang lại nhiều giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ chuyên môn.

Ông nói: "Trải nghiệm năm ngoái thực sự rất thành công, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Đó là một ngày hội bóng đá, đồng thời là dịp tôn vinh sự đoàn kết và tình hữu nghị. 

Các đội bóng không chỉ thi đấu mà còn ở lại theo dõi những trận đấu của nhau, từ đó hình thành những tình bạn đẹp. Đó là điều tuyệt vời và tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ còn tốt hơn nữa".

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U17 Việt Nam sẵn sàng bước ra sân chơi thế giới - Ảnh: VFF

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của U17 World Cup 2026 là sự xuất hiện của 8 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường này, gồm Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Ông Gianni Infantino nhấn mạnh việc mở rộng quy mô giải đấu và tổ chức thường niên tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới. Theo ông, việc các đội tuyển phải trải qua vòng loại để giành quyền tham dự cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

"Bồ Đào Nha, đội vô địch năm ngoái sau trận chung kết tuyệt vời với Áo, không góp mặt ở giải năm nay, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó đoán. 

Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Điều đó chứng minh tài năng bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi bóng đá thuộc về tất cả mọi người", Chủ tịch FIFA nhận định.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh vai trò của những giải đấu quốc tế đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Việc được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn và có thêm động lực hoàn thiện bản thân.

U17 Việt Nam đã có mặt tại Qatar

Với đội tuyển U17 Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu là dấu mốc đặc biệt, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực ở sân chơi quốc tế.

Sau chuyến tập huấn tại UAE, U17 Việt Nam đã di chuyển sang Qatar tập luyện từ hôm 10-11. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 7 ngày để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ, diễn ra ngày 20-11.

- Ảnh 4.Việt Nam phải thay đổi thế nào ở World Cup U17 vì tuyển Mỹ?

Việc Mỹ rút khỏi World Cup U17 có thể khiến Việt Nam phải tính toán lại đường đua giành vé vượt qua vòng bảng, dù hai đội không nằm cùng bảng đấu.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: Qatar HLV Cristiano Roland U17 Việt Nam U17 World Cup 2026 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

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