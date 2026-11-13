Việt Nam phải thay đổi thế nào ở World Cup U17 vì tuyển Mỹ?

Việt Nam chuẩn bị dự World Cup U17 2027 tại Qatar - Ảnh: VFF

Ngày 12-11, FIFA xác nhận đã nhận được quyết định rút lui của tuyển Mỹ vì lo ngại an ninh tại Qatar. Vậy quyết định này có thể ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Trả lời Reuters, FIFA cho biết “các quy định hiện hành của giải đấu sẽ được áp dụng”, đồng thời khẳng định đánh giá an ninh không thay đổi.

Đến tối 12-11, theo Claro Sports, cơ quan điều hành bóng đá thế giới vẫn chưa công bố sẽ bổ sung đội thay thế, và có thể sẽ chọn phương án không tìm đội nào để thay thế Mỹ.

Trong trường hợp này, bảng J chỉ còn Montenegro, Chile và Algeria. Mỗi đội sẽ thi đấu hai trận, ít hơn một trận so với các đội ở 11 bảng còn lại.

Đây chính là vấn đề có thể tác động đến Việt Nam. Theo thể thức FIFA công bố, World Cup U17 gồm 48 đội chia thành 12 bảng; hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội. Việt Nam nằm ở bảng G với Bỉ, Mali và New Zealand. www.fifa.com

Nếu bảng J chỉ còn ba đội, việc so trực tiếp thành tích các đội hạng ba sẽ thiếu đồng đều: một đội chỉ có hai trận tích lũy điểm và hiệu số, trong khi những đội khác có ba trận.

Một cách xử lý từng được áp dụng ở các giải có số đội giữa các bảng không bằng nhau là bỏ kết quả gặp đội cuối bảng khi so sánh thành tích liên bảng. Chẳng hạn, UEFA quy định cách tính này tại vòng loại U17 châu Âu 2025-2026, nơi có cả bảng ba đội và bốn đội.

Nếu FIFA lựa chọn phương án tương tự, đội hạng ba ở mỗi bảng bốn đội chỉ được xét kết quả trước hai đội đứng đầu. Điểm số, bàn thắng và bàn thua trong trận gặp đội cuối bảng sẽ không được tính vào cuộc đua giành tám vé vớt.

Với Việt Nam, điều đó có thể làm thay đổi đáng kể tính toán chuyên môn. Giả sử đội tuyển đứng thứ ba, thắng đội cuối bảng nhưng thua cả hai đội dẫn đầu, Việt Nam vẫn có ba điểm trên bảng xếp hạng bảng G, song chỉ còn không điểm khi so với các đội hạng ba khác.

Ngược lại, một trận hòa trước đội nhất hoặc nhì bảng sẽ có giá trị lớn hơn trong cuộc đua vé vớt. Khi ấy, việc tập trung giành chiến thắng trước một đối thủ vừa sức sẽ chưa đủ; Việt Nam còn cần tìm điểm trước những đội kết thúc trong tốp hai.

Dù vậy, không thể xác định trước đội nào sẽ đứng cuối bảng G. Mọi kết quả vẫn có ý nghĩa trong việc phân định thứ hạng nội bộ, đặc biệt là cuộc đua vào hai vị trí dẫn đầu để giành vé trực tiếp.

World Cup U17 và tấm vé lịch sử của Việt Nam World Cup U17 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, theo kế hoạch gồm 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu giành vé sau khi vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Ở lượt cuối bảng C ngày 13-5, Việt Nam ngược dòng thắng UAE 3-2, giành ngôi đầu với 6 điểm. Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi bàn. Chiến thắng giúp bóng đá trẻ Việt Nam chạm cột mốc lịch sử, đồng thời giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới cuối năm.