Tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV Đông Nam Á

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026 - Ảnh: VTTF

Sáng 12-11, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tranh tài tại chung kết đồng đội nam Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026, với chủ nhà Malaysia.

Ở trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàng đã vượt qua Choong Javen với tỷ số 3-2.

Trận hai, Nguyễn Anh Tú thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wong Qi Shen, giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

Ở trận ba, Lê Đình Đức dù nỗ lực nhưng vẫn thua Lee Hong An với tỷ số 2-3, rút ngắn cách biệt cho Malaysia.

Trận bốn, Đinh Anh Hoàng thể hiện phong độ và bản lĩnh thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 3-1 trước Wong Qi Shen, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho tuyển bóng bàn Việt Nam, qua đó giành huy chương vàng quý giá.

Chiến thắng là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Đây cũng là động lực quan trọng để các vận động viên tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao ở những nội dung đơn và đôi tiếp theo.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự giải với 10 VĐV, 2 HLV, thi đấu đầy đủ các nội dung đơn, đôi, hỗn hợp. Những tay vợt vẫn rất quen thuộc, tiêu biểu như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức, Mai Hoàng Mỹ Trang... đều có mặt tại giải.

Trước giải, lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã gặp mặt, động viên và treo thưởng khủng cho các VĐV Việt Nam nếu giành huy chương. Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, lần lượt cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc và đồng. Phó chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận treo thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các huy chương tương ứng. Tấm HCV ở nội dung đồng đội nam giúp các VĐV được nhận thưởng tổng cộng 80 triệu đồng từ lãnh đạo liên đoàn.

Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng trước giải Đông Nam Á Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam treo thưởng tới 80 triệu đồng cho VĐV đoạt huy chương vàng khi thi đấu Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026.



