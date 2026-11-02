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Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng trước giải Đông Nam Á

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam treo thưởng tới 80 triệu đồng cho VĐV đoạt huy chương vàng khi thi đấu Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng trước giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khích lệ tinh thần - Ảnh: LĐBBVN

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã đến thăm, gặp gỡ và động viên đội tuyển bóng bàn quốc gia đang chuẩn bị tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 15-11 tại Malaysia. 

Tại buổi gặp mặt, Ban lãnh đạo đã thăm hỏi tình hình tập luyện, công tác chuẩn bị chuyên môn, đồng thời động viên Ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục nỗ lực, giữ vững quyết tâm, sẵn sàng bước vào tranh tài tại đấu trường khu vực.

Thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng đối với đội tuyển, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã trực tiếp chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng thành viên, đồng thời công bố treo thưởng và gửi tặng đội tuyển phần quà động viên thiết thực. 

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, lần lượt cho VĐV đoạt huy chương vàng, bạc và đồng.

Phó chủ tịch phụ trách tài chính Tống Đức Thuận treo thưởng 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các huy chương tương ứng. 

Đó không chỉ là sự quan tâm của lãnh đạo dành cho các VĐV đang nỗ lực tập luyện, cống hiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của liên đoàn đối với đội tuyển quốc gia. 

Đây cũng là một trong những nỗ lực nhằm tạo thêm động lực, khuyến khích các VĐV phấn đấu nâng cao thành tích, góp phần xây dựng lực lượng Bóng bàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

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Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á 2026 với 10 VĐV, 2 HLV, thi đấu đầy đủ các nội dung thi đấu đơn, đôi, hỗn hợp. Những tay vợt vẫn rất quen thuộc, tiêu biểu như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Trần Mai Ngọc, Lê Đình Đức, Mai Hoàng Mỹ Trang... đều có mặt tại giải.

Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng trước giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đinh Anh Hoàng là VĐV đơn nam hàng đầu hiện nay của bóng bàn Việt Nam - Ảnh: LDBBVN

Khác với SEA Games, giải đấu lần này cho phép tất cả VĐV đăng ký tranh tài ở nội dung đơn. Các tay vợt Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thử thách khi các đối thủ mạnh trong khu vực dự giải với đội hình chất lượng. 

Tuyển bóng bàn Việt Nam được treo thưởng khủng trước giải Đông Nam Á - Ảnh 3.Giải bóng bàn danh giá Cây vợt vàng trở lại sau 7 năm

Vào tháng 11 tới, bóng bàn Việt Nam chứng kiến sự trở lại của giải đấu danh giá Cây vợt vàng.



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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: bóng bàn bóng bàn Việt Nam Đinh Anh Hoàng treo thưởng đông nam á

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