Các đại biểu Việt Nam và Hàn Quốc tại diễn đàn hợp tác phát triển công nghiệp điện ảnh - Ảnh: MAI NGUYỆT



Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam: Chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh diễn ra chiều 19-11 tại TP.HCM, với sự tham dự của ông Jung Jung Tae, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM; ông Kwon Tae Han, Phó Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM;

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Bà Đinh Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM... cùng đại diện Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Trung tâm Điện ảnh Seoul và các doanh nghiệp điện ảnh hai nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác trong sản xuất phim, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng điện ảnh tại Việt Nam.

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển công nghiệp điện ảnh

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố xác định công nghiệp văn hóa là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng, trong đó điện ảnh có tiềm năng thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm nhiều cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa và địa điểm phù hợp cho hoạt động làm phim. TP.HCM cũng được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh năm 2025.

Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ định hướng phát triển công nghiệp điện ảnh của TP.HCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU/SGGP

Cụ thể hóa định hướng này, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ thành phố đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó điện ảnh là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm.

TP.HCM cũng tính đến việc phát triển trung tâm điện ảnh, công viên điện ảnh, ủy ban điện ảnh, không gian ươm tạo dự án và quỹ đầu tư cho công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh hạ tầng, thành phố nghiên cứu các chính sách đặt hàng sản xuất phim, hỗ trợ nhà làm phim trẻ, đưa điện ảnh vào hơn 1.500 trường học và phát triển câu lạc bộ điện ảnh. Việc phối hợp với các cơ sở đào tạo để xây dựng cơ chế đào tạo chuyên sâu cũng được đặt ra.

Ở góc độ nhân lực, TS Phạm Huy Quang, hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nói đội ngũ giảng viên ở các lĩnh vực lý luận, phê bình, biên kịch và sản xuất phim còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực có trình độ tiến sĩ.

Nhà trường đề xuất cơ chế thí điểm để phát triển đào tạo chuyên sâu, đồng thời chú trọng đào tạo nhà sản xuất chuyên nghiệp.

Tìm giải pháp về sản xuất và phát triển thị trường

Từ những định hướng của TP.HCM, các ý kiến tại diễn đàn tiếp tục đề cập điều kiện để các dự án điện ảnh có thể phát triển, từ cơ chế hợp tác, thị trường đến khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Ông Jung Jung Tae, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, nêu quan điểm điện ảnh cần được nhìn nhận như một ngành công nghiệp có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, việc làm và thúc đẩy các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy chính sách hỗ trợ của nhà nước, hạ tầng sản xuất và đào tạo nhân lực là những yếu tố quan trọng để phát triển ngành.

Ông Jung Jung Tae, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc - Ảnh: MAI NGUYỆT



Ông đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong phát triển kịch bản, đào tạo nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ. Đồng thời, cần có cơ chế minh bạch về cấp phép sản xuất, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phân chia lợi nhuận để tạo điều kiện cho các dự án hợp tác.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch HĐQT Beta Group, nhận định phim Việt có vị trí ngày càng rõ nét tại thị trường trong nước. Khán giả quan tâm đến những câu chuyện gần gũi với văn hóa và đời sống, đặc biệt ở các thể loại kinh dị, hài và gia đình.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cần tránh lặp lại công thức thành công và mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới. Dữ liệu thị trường có thể giúp nhận diện thị hiếu khán giả, nhưng không nên trở thành yếu tố quyết định toàn bộ quá trình sáng tạo.

Các đại biểu tham gia phiên tọa đàm "Định hướng hợp tác và nhiệm vụ phát triển trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc" - Ảnh: HOÀNG TRIỀU/SGGP

Đại diện phía Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm hợp tác sản xuất qua phim Mang mẹ đi bỏ. Theo đó, các đối tác Việt Nam tham gia từ khâu phát triển kịch bản đến quay phim, hậu kỳ và quảng bá. Việc phân chia vai trò trong dự án đồng sản xuất cần căn cứ vào đóng góp thực tế, nội dung câu chuyện và quyền sở hữu trí tuệ của mỗi bên.

Một nội dung khác được đề cập là phát triển các không gian hỗ trợ nhà làm phim.

Trung tâm Điện ảnh Seoul giới thiệu mô hình kết hợp phòng chiếu, khu triển lãm, không gian đào tạo và tư vấn thị trường, giúp nhà sản xuất xác định nhóm khán giả, tiếp cận nhà đầu tư và nhà phân phối.

Đây là kinh nghiệm TP.HCM có thể tham khảo trong quá trình xây dựng các thiết chế điện ảnh.

Ông Choi Yoon Ho, đại diện Sidus & TEU Entertainment, thông tin đơn vị đang chuẩn bị phần tiếp theo của phim Mang mẹ đi bỏ, đồng thời trao đổi với các đối tác Việt Nam về một số dự án điện ảnh khác.

Trong khi đó, ông Bùi Quang Minh cho biết Beta Group đang phát triển ba dự án phim, gồm một phim hoạt hình và hai phim người đóng, đồng thời tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, sản xuất.

Bên cạnh các dự án cụ thể, TP.HCM định hướng mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ, sản xuất và phát hành phim. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái điện ảnh, tạo điều kiện để thành phố thu hút thêm các dự án trong nước và quốc tế.

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