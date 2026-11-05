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Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ khi phát hành phim nhà nước trên mạng

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Thời gian qua, Cục Điện ảnh liên tục hợp tác với các đơn vị quảng bá và phổ biến phim Việt Nam. Mới nhất là ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với VTC.

Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ khi phát hành phim nhà nước trên mạng - Ảnh 1.

Cục Điện ảnh và VTC ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát hành, phổ biến phim Việt Nam chiều 5-11 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Chiều 5-11, Cục Điện ảnh và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát hành, phổ biến phim Việt Nam.

Hợp tác hướng tới đưa phim Việt Nam có giá trị, trước hết là phim được sản xuất bằng ngân sách nhà nước, đến đông đảo nhân dân miễn phí; đồng thời hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng.

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết trước đây, dù có rất nhiều phim nhà nước được sản xuất nhưng lại thiếu một cơ chế cụ thể để phổ biến. 

Sự ra đời của Nghị định 189 đã tạo ra hành lang pháp lý mang tính cải cách lớn.

Ông nói thêm, thời gian qua Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ về việc xử lý và phát hành các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước trên không gian mạng. Đây là một bài toán chung mà nhiều quốc gia đều gặp phải trong thời đại chuyển đổi số.

Giải pháp được đưa ra dựa trên tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" và cái bắt tay phối hợp giữa Cục Điện ảnh và VTC lần này không nằm ngoài mục tiêu đó.

"Điều này vừa giúp người dân có cơ hội tiếp cận các tác phẩm chính thống, vừa tạo kênh hữu hiệu nhằm dẹp bỏ, đẩy lùi các trang phim lậu, phim xấu", ông Cường nhấn mạnh.

Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ khi phát hành phim nhà nước trên mạng - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ khi phát hành phim nhà nước trên mạng - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ về lễ ký kết - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nói thêm, việc tuyên truyền, quảng bá phim nhà nước là bước đi đầu tiên quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho khối phim nhà nước.

Theo ông, khối lượng phim nhà nước tích lũy từ trước đến nay rất lớn nhưng chưa được khai thác nhiều. Việc phổ biến lại các tác phẩm này vừa giúp giáo dục tinh thần, vừa giúp nhân dân nhìn lại ký ức, cảm động trước chặng đường gian khổ và hào hùng của cách mạng cũng như sự phát triển của đất nước.

Theo ký kết, phim sẽ được phổ biến trên hệ thống kênh do VTC quản lý, vận hành, trước mắt trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ video (YouTube, Facebook, TikTok, Zalo) và ứng dụng OTT trong nước.

Với phim có quyền phù hợp, hai bên bổ sung phụ đề, thuyết minh tiếng nước ngoài, đưa phim Việt Nam tới người Việt ở nước ngoài và khán giả quốc tế.

Cục Điện ảnh chịu áp lực không nhỏ khi phát hành phim nhà nước trên mạng - Ảnh 4.Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim 'đi' quốc tế

Cục Điện ảnh vừa ban hành công văn về việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia sự kiện điện ảnh ở nước ngoài.

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    Chủ đề: Cục Điện ảnh VTC phim nhà nước

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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