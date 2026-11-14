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Chiếu miễn phí Trại buôn người và 10 phim khác tại ‘cửa ngõ điện ảnh’ Hải Phòng

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Hoạt động chiếu phim này nằm trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh (Hai Phong Film Port) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức.

Chiếu miễn phí Trại buôn người và 10 phim khác tại ‘cửa ngõ điện ảnh’ Hải Phòng - Ảnh 1.

Tới ngày 14-11, Trại buôn người thu 496 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam), top 3 phim Việt ăn khách nhất, sau Mưa đỏ (714 tỉ đồng), Mai (551 tỉ đồng) - Ảnh: ĐPCC

Lễ khai mạc chương trình chiếu phim diễn ra lúc 9h30 ngày 21-11 và các suất chiếu tiếp tục được tổ chức trong ba ngày 21, 22 và 23-11 tại hai cụm rạp ở Hải Phòng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, 11 phim được chọn trình chiếu là các phim đã phát hành tại rạp, thuộc nhiều thể loại và đề tài khác nhau:

Gồm Trại buôn người, Đa đo: Mt tri trong bóng ti, Cc vàng ca ngoi, Anh hùng, Mưa đ, By tiên, c mượn hn, Truy tìm Long Diên Hương, T chiến trên không, Hn em ngày nht thc Mang m đi b.

VFDA cho biết, danh sách phim mang đến những lát cắt đa dạng của điện ảnh Việt Nam đương đại, từ đề tài lịch sử, chiến tranh đến tâm lý, gia đình, hành động và đời sống xã hội.

Trong đó các phim như Mưa đỏ, Đa đo, T chiến trên không tiếp cận những câu chuyện lịch sử và thời khắc đặc biệt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Còn những phim như Cc vàng ca ngoi, Mang m đi b khai thác tình thân, các mối quan hệ gia đình và những vấn đề gần gũi của đời sống.

Chiếu miễn phí Trại buôn người và 10 phim khác tại ‘cửa ngõ điện ảnh’ Hải Phòng - Ảnh 2.

Mang mẹ đi bỏ thu về hơn 162 tỉ đồng tại phòng vé (theo Box Office Vietnam), cũng là một trong những phim ăn khách thời gian qua - Ảnh: ĐPCC

Chính sự đa dạng về đề tài và cách kể chuyện tạo nên một chương trình có nhiều lựa chọn cho khán giả, đồng thời giới thiệu những diện mạo khác nhau của điện ảnh Việt Nam tới công chúng Hải Phòng.

Ngoài chiếu phim miễn phí, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các thành viên đoàn phim sau một số suất chiếu.

Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh diễn ra từ ngày 21 tới 23-11 tại Hải Phòng.

Bên cạnh chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ, ban tổ chức cũng tổ chức những hoạt động khác như triển lãm Việt Nam trên màn ảnh; hội thảo Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh; kết nối công nghiệp điện ảnh; gala Hải Phòng - Thành phố của những câu chuyện; tham quan các bối cảnh quay phim tại Hải Phòng…

Chiếu miễn phí Trại buôn người và 10 phim khác tại ‘cửa ngõ điện ảnh’ Hải Phòng - Ảnh 3.Từ Hội nghị thượng đỉnh Lumière, TS Ngô Phương Lan nói ‘điện ảnh Việt cần đi nhanh hơn nữa’

Từ Pháp, TS Ngô Phương Lan dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện về những thông điệp lớn cũng như cái bắt tay xuyên biên giới tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière Summit 2026 về điện ảnh toàn cầu.

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    Chủ đề: Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam Trại buôn người Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh Hai Phong Film Port

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