Hải Phòng và Quảng Ninh ‘đến’ Nhật Bản mời các đoàn phim quốc tế sang

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, cùng các nhà làm phim, nghệ sĩ và khách mời quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Vietnam Night 2026 - Ảnh: BTC

Đó là phát biểu của TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) - tại khai mạc Vietnam Night (Đêm Việt Nam) tối 29-10 tại Nhật Bản.

Chương trình do VFDA và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39 (TIFF 2026).

Hải Phòng và Quảng Ninh 'chào khách'

Vietnam Night có sự góp mặt của khoảng 300 đại diện cấp cao và nhân vật có uy tín của Nhật Bản trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, kinh tế, thương mại, công nghiệp và hạ tầng.

Đây còn là cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận các mạng lưới đối tác trong lĩnh vực văn hóa, chính sách, tài chính và công nghiệp sáng tạo; qua đó mở rộng khả năng hợp tác, huy động nguồn lực và phát triển các dự án có yếu tố quốc tế.

Ông Đào Trọng Đức - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng (phải) và bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh, chia sẻ về thông điệp của thành phố - Ảnh: BTC



Tại sự kiện, ông Đào Trọng Đức - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh, giới thiệu tiềm năng bối cảnh, đồng thời gửi thông điệp mời gọi các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án tại Việt Nam.

Việc lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ đối tác quốc tế tại Vietnam Night góp phần đưa hoạt động quảng bá từ giới thiệu tiềm năng sang trao đổi về khả năng hợp tác thực tế.

Qua điện ảnh, các địa phương không chỉ có cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người mà còn có thể mở rộng quan hệ với các hãng phim, nhà sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ điện ảnh quốc tế.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA (phải) - trao đổi với các khách mời quốc tế trong Vietnam Night - Ảnh: BTC

Chuỗi hoạt động xúc tiến phát triển điện ảnh Việt tại TIFF 2026

Vietnam Night là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam do VFDA triển khai tại Tokyo.

Ngày 28-10, VFDA khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ Nội dung và Phim ảnh TIFFCOM 2026, giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần V, Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index - PAI) và hình ảnh các bối cảnh quay Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Hội thảo gồm hai phiên thảo luận, là dịp trao đổi về hướng phát triển điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, từ việc phát huy bản sắc văn hóa và thúc đẩy sáng tạo đến tăng cường hợp tác sản xuất, quảng bá, lưu trữ và phát hành phim - Ảnh: BTC

Ngoài ra, còn có hội thảo chuyên ngành với chủ đề "Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế" ngày 29-10, đặt điện ảnh Việt Nam trong những vấn đề thiết thực của hợp tác khu vực: làm thế nào để tác phẩm giữ được bản sắc văn hóa, đồng thời tiếp cận đối tác phát triển dự án, đồng sản xuất và thị trường quốc tế.

Phiên thảo luận thứ nhất của hội thảo do nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành VFDA, điều phối, với sự tham gia của đạo diễn Phan Đăng Di; ông Eijun Sugihara, giám tuyển Kho lưu trữ phim thuộc Thư viện Công cộng thành phố Fukuoka; ông Hiroyuki Tanimoto, đại diện Tổ chức Xúc tiến Công nghiệp Hình ảnh Nhật Bản (VIPO); và ông Takashi Yoshida, phụ trách mua bản quyền quốc tế của Sai Pro, đơn vị phát hành phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tại Nhật Bản.

Hôm khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Chợ nội dung TIFFCOM 2026, TS Ngô Phương Lan phát biểu đây là lần thứ hai Việt Nam góp mặt ở một trong những chợ nội dung hàng đầu châu Á, quy tụ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nhà đầu tư và chủ sở hữu bản quyền từ nhiều thị trường.

Sự hiện diện này không phụ thuộc vào việc có tác phẩm Việt Nam được lựa chọn trình chiếu ở từng kỳ liên hoan phim hay không.

"Việc duy trì một địa chỉ thường xuyên tại chợ nội dung giúp điện ảnh Việt Nam tiếp tục được nhận diện trong mạng lưới nghề nghiệp quốc tế, đồng thời mở thêm lối tiếp cận thị trường cho các thế hệ nhà làm phim", bà nói.